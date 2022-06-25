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Новый этап службы. 470 выпускников Военной академии пополнили офицерский корпус страны

25 июня 2022 13:42
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Новости Беларуси. Важное событие в жизни Вооруженных сил Беларуси – ряды офицерского корпуса пополнили 470 выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 июня, для них начинается новый этап военной службы в белорусской армии и других силовых структурах.

Новый этап службы. 470 выпускников Военной академии пополнили офицерский корпус страны-1

По традиции торжественное мероприятие проходит накануне главного праздника страны – Дня Независимости. И это обретает особую символичность. Сегодняшним выпускникам Военной академии предстоит отстаивать главные ценности белорусского народа – мир и безопасность, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость Беларуси.

Новый этап службы. 470 выпускников Военной академии пополнили офицерский корпус страны-4

В самое ближайшее время сегодняшним выпускникам предстоит разделить трудовые будни со старшими товарищами. Молодых офицеров уже ждут в соединениях и воинских частях, органах военного управления и военных учебных заведениях для дальнейшего прохождения службы.

Новый этап службы. 470 выпускников Военной академии пополнили офицерский корпус страны-7

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# Военная академия Республики Беларусь # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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