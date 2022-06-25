Новый этап службы. 470 выпускников Военной академии пополнили офицерский корпус страны

Новости Беларуси. Важное событие в жизни Вооруженных сил Беларуси – ряды офицерского корпуса пополнили 470 выпускников Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 25 июня, для них начинается новый этап военной службы в белорусской армии и других силовых структурах.

По традиции торжественное мероприятие проходит накануне главного праздника страны – Дня Независимости. И это обретает особую символичность. Сегодняшним выпускникам Военной академии предстоит отстаивать главные ценности белорусского народа – мир и безопасность, защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость Беларуси.

В самое ближайшее время сегодняшним выпускникам предстоит разделить трудовые будни со старшими товарищами. Молодых офицеров уже ждут в соединениях и воинских частях, органах военного управления и военных учебных заведениях для дальнейшего прохождения службы.