Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны
Внезапность, комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность. Именно так можно охарактеризовать новый этап внезапной проверки Вооруженных Сил, которая продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего.
И в этом принципиальное отличие. Если раньше проверяли воинские части последовательно – одну за другой – то сейчас распоряжения Президента и Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. 10 февраля маневры развернулись сразу в четырех областях страны – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Оценивается не только скорость подъема по тревоге, но и способность войск в кратчайшие сроки создать автономные группировки на незнакомых полигонах.
Напомним, одна из главных особенностей нынешней внезапной проверке Вооруженных Сил заключается в том, что выработана новая система, при которой Президент и Главнокомандующий, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части.
Один день с военными – репортаж Даниила Дроботова.
«Рота, подъем!» – так начинается классическое утро в армии. Но не сегодня. Для одного из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады привычный распорядок дня нарушил сигнал боевой тревоги – началась внезапная проверка боеготовности. Пакет секретности, подписанный Президентом, командиру вручил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.
К выполнению задач гвардейцы приступают незамедлительно – впрочем, люди в погонах всегда должны быть в готовности.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Буквально через полчаса после получения приказа военнослужащие подразделения 120-й механизированной бригады уже развернулись на полигоне. Сейчас личный состав проводит смотр и загрузку запасов материальных средств и вооружения для выполнения дальнейших задач.
После загрузки боекомплекта и продовольствия – выход в назначенные районы. Военнослужащим предстоит отработать подготовку к оборонительным действиям и отражение атак условного противника. Такие задачи сейчас стоят перед подразделениями из разных регионов страны – наряду с гвардейцами 120-й бригады, проверка параллельно проходит еще в трех областях республики.
Масштаб значительно выше и привязан к реальным условиям – Вольфович о проверке боеготовности ВС Беларуси. Читайте здесь.
После марша и отработки оборонительных действий подразделение вернется на полигон. Но на этом проверка не завершится. Личному составу еще предстоит совершить марш-бросок на 5 километров в полной амуниции, выполнить комплекс упражнений по стрельбе и подтвердить уровень своей физической подготовки. Причем наравне с парнями все задачи стойко выполняют и девушки-военнослужащие.
Ирина Авздевич, психолог отдельного механизированного батальона:
Послаблений к нам нет. С парнями в одном строю. Выполняем такие же задачи. Также задаем все нормативы. Знаем, что этот год Президент объявил Годом белорусской женщины. Поэтому вот живое, как говорится, доказательство того, что женщины готовы и могут защищать Родину и служить на благо.
Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил продлится до весны. Ее ход на личном контроле держит Главнокомандующий. По итогам всех этапов будет проведен глубокий анализ действий войск, который позволит выявить и оперативно устранить любые недостатки в системе обеспечения национальной безопасности.