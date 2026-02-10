Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны

Внезапность, комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность. Именно так можно охарактеризовать новый этап внезапной проверки Вооруженных Сил, которая продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего.

И в этом принципиальное отличие. Если раньше проверяли воинские части последовательно – одну за другой – то сейчас распоряжения Президента и Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. 10 февраля маневры развернулись сразу в четырех областях страны – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Оценивается не только скорость подъема по тревоге, но и способность войск в кратчайшие сроки создать автономные группировки на незнакомых полигонах.

Напомним, одна из главных особенностей нынешней внезапной проверке Вооруженных Сил заключается в том, что выработана новая система, при которой Президент и Главнокомандующий, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части.