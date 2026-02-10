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Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны

10 февраля 2026 16:44
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Внезапность, комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность. Именно так можно охарактеризовать новый этап внезапной проверки Вооруженных Сил, которая продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего.

И в этом принципиальное отличие. Если раньше проверяли воинские части последовательно – одну за другой – то сейчас распоряжения Президента и Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. 10 февраля маневры развернулись сразу в четырех областях страны – Минской, Витебской, Гродненской и Брестской. Оценивается не только скорость подъема по тревоге, но и способность войск в кратчайшие сроки создать автономные группировки на незнакомых полигонах.

Напомним, одна из главных особенностей нынешней внезапной проверке Вооруженных Сил заключается в том, что выработана новая система, при которой Президент и Главнокомандующий, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, приводит в боевую готовность воинские части.

Один день с военными – репортаж Даниила Дроботова.

Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны-2

«Рота, подъем!» – так начинается классическое утро в армии. Но не сегодня. Для одного из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады привычный распорядок дня нарушил сигнал боевой тревоги – началась внезапная проверка боеготовности. Пакет секретности, подписанный Президентом, командиру вручил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

К выполнению задач гвардейцы приступают незамедлительно – впрочем, люди в погонах всегда должны быть в готовности.

Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
Буквально через полчаса после получения приказа военнослужащие подразделения 120-й механизированной бригады уже развернулись на полигоне. Сейчас личный состав проводит смотр и загрузку запасов материальных средств и вооружения для выполнения дальнейших задач.

После загрузки боекомплекта и продовольствия – выход в назначенные районы. Военнослужащим предстоит отработать подготовку к оборонительным действиям и отражение атак условного противника. Такие задачи сейчас стоят перед подразделениями из разных регионов страны – наряду с гвардейцами 120-й бригады, проверка параллельно проходит еще в трех областях республики.

 Масштаб значительно выше и привязан к реальным условиям – Вольфович о проверке боеготовности ВС Беларуси. Читайте здесь.

Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны-6

После марша и отработки оборонительных действий подразделение вернется на полигон. Но на этом проверка не завершится. Личному составу еще предстоит совершить марш-бросок на 5 километров в полной амуниции, выполнить комплекс упражнений по стрельбе и подтвердить уровень своей физической подготовки. Причем наравне с парнями все задачи стойко выполняют и девушки-военнослужащие.

Ирина Авздевич, психолог отдельного механизированного батальона:
Послаблений к нам нет. С парнями в одном строю. Выполняем такие же задачи. Также задаем все нормативы. Знаем, что этот год Президент объявил Годом белорусской женщины. Поэтому вот живое, как говорится, доказательство того, что женщины готовы и могут защищать Родину и служить на благо.

Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны-8

Внезапная проверка боеготовности Вооруженных Сил продлится до весны. Ее ход на личном контроле держит Главнокомандующий. По итогам всех этапов будет проведен глубокий анализ действий войск, который позволит выявить и оперативно устранить любые недостатки в системе обеспечения национальной безопасности.

# Вооруженные силы Беларуси # Александр Вольфович

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