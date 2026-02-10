Масштаб значительно выше и привязан к реальным условиям – Вольфович о проверке боеготовности ВС Беларуси

Внезапность, комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность. Именно так можно охарактеризовать новый этап внезапной проверки Вооруженных Сил, которая продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в этом принципиальное отличие. Если раньше проверяли воинские части последовательно – одну за другой, то сейчас распоряжения Президента и Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций.
После загрузки боекомплекта и продовольствия – выход в назначенные районы. Военнослужащим предстоит отработать подготовку к оборонительным действиям и отражение атак условного противника. Такие задачи сейчас стоят перед подразделениями из разных регионов страны – наряду с гвардейцами 120-й бригады, проверка параллельно проходит еще в трех областях республики.
Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Масштаб проверки сегодня значительно выше и привязан к реальным условиям, так, как будет в реальной обстановке. Не будет приводиться одна воинская часть или другая воинская часть, а будут проверяться действительно те воинские части, которые по боевой задаче приводятся в те или иные степени боевой готовности. В ходе проверки будут отработаны вопросы приведения воинских частей входящих в комплект сил немедленного реагирования в боевую готовность в штатах мирного времени.