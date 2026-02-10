Масштаб значительно выше и привязан к реальным условиям – Вольфович о проверке боеготовности ВС Беларуси

Внезапность, комплексность, широта поставленных задач, а теперь еще и масштабность. Именно так можно охарактеризовать новый этап внезапной проверки Вооруженных Сил, которая продолжается по поручению Президента и Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в этом принципиальное отличие. Если раньше проверяли воинские части последовательно – одну за другой, то сейчас распоряжения Президента и Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного оперативного командования, Северо-западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций.