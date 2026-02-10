В 2025 году в Стародорожском районе валовое производство молока достигло почти 100 тысяч тонн

2025-й для животноводческой отрасли Минской области стал рекордным. Удой на одну голову составил 7 тысяч килограммов молока. Регион сохраняет лидерство по продуктивности дойного стада. До 2028 года планируется выйти на 8 тысяч килограммов с коровы. Новую планку взяли в Стародорожском районе: здесь валовое производство молока достигло почти 100 тысяч тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня в Стародорожском районе работают 26 животноводческих объектов. И все – исключительно на результат. Планка в без малого 100 тысяч тонн валового производства молока – тому подтверждение, она успешно пройдена. В 2026 году объем планируют увеличить. Для этого здесь созданы все условия.

Валентина Бурак, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Стародорожского райисполкома:

В 2025 году, наверное, за всю историю района, валовое производство молока составило 99,8 тысяч тонн. За последние три года рост по производству увеличился на 112 %. Здесь давно ушли от привязного содержания животных. В сельском хозяйстве «Арэса-агро» переход был плановый, теперь все МТК – современные. Просторные помещения, новейшее оборудование и высокопродуктивное поголовье. В 2025-м среднесуточный удой в хозяйстве составил более 6700 килограммов. И это плюс.