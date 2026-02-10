Финалистка областного этапа конкурса «100 идей для Беларуси» открыла способ защиты древесины от плесневых грибов

От идеи к реальному сектору. На Минщине определили финалистов областного этапа республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Свои наработки представила молодежь со всей уголков Минской области. Всего свыше 60 инновационных проектов, направленных на повышение качества жизни белорусов. 12 получили путевку на республиканский этап. О самых интересных инициативах рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Эффективно, экономично, а главное, экологично – так можно описать проект ученицы 14-й средней школы Молодечно Елизаветы Васильевой. Девушка изучала растительные экстракты и их влияние на древесину, которая поражается плесневыми грибами. Сегодня для защиты дерева широко применяются пропитки на основе химических соединений. Однако, их производство не всегда экологично.

Елизавета Васильева, ученица средней школы № 14 Молодечно:

В своей работе мы получаем такой экстракт на натуральной основе, который не вредит окружающей среде. В научной литературе описана защита с помощью фенолов путем создания на поверхности клеток защитного слоя лигнина. Изучив литературу по теме исследования, можно выяснить, что данное соединение находиться в растениях нашей местности. В своей работе я приготовила экстракт и провела качественную реакцию на фенол, а также с помощью титрования установила концентрацию фенольных соединений. Наивысший показатель показал экстракт листьев брусники. Затем изучалась передача экзогриба с пораженного кусочка на здоровый. Экстракт листьев брусники останавливает передачу плесневых грибов. Аналогичный результат показал экстракт золотарника. В подвальном помещении куски древесины, обработанные приготовленными экстрактами, оставались нетронутыми плесенью, в отличие от контрольных образцов. Для дальнейшего исследования выбрали экстракт золотарника, так как он растет быстрее и есть проблема в утилизации его побегов. Теперь о перспективах проекта. Можно их поделить на следующие этапы. Заготовки побегов на данном этапе можно заготавливать самостоятельно. Можно принимать от населения в перспективе как вторсырье за символическую плату. Обработка реактивами, фильтрация, розлив и реализация. За каждый пункт плана будет отвечать один человек. Таким темпом будет штат нашей команды – четыре человека. Экономический эффект проекта равняется 10 % по средней потере древесины от плесневых грибов по материалам из открытых источников. При несоблюдении условий хранения этот показатель может достигать до 100 %.

Под руководством своего отца и по совместительству учителя химии и биологии Виталия Васильева, Елизавета доказала реальную пользу золотарника. Биологией юная исследовательница заинтересовалась еще в детстве. С пятого класса посещала кружок «Зеленая школа», где изучала природу и окружающий мир. Идея исследовать растительные экстракты, которые борются с плесневыми грибами возникла волей случая.