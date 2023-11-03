СК РБ возбудил уголовное дело из-за инцидента на Оршанском мясокомбинате

По факту нарушения правил охраны труда на Оршанском мясоконсервном комбинате, в ходе которого пять работников пострадали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете Республики Беларусь.

Во время стерилизации готовой продукции произошел отрыв крышки автоклава, в связи с чем произошел выброс пара, влаги и металлических емкостей с консервами. Пять работников, находившиеся рядом с автоклавом, получили травмы.

Среди пострадавших – мужчина в возрасте 50 лет и четыре сотрудницы в возрасте от 31 до 55 лет. В настоящее время два человека находятся в реанимации, один – в тяжелом состоянии.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты контрольные механизмы давления и температура аварийного сброса пара. Сейчас они опрашивают свидетелей и изучают технические документы, чтобы составить полную картину произошедшего.