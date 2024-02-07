В Клецком районе определили режим работы избирательных участков

2,5 недели остается до единого дня голосования. Комиссии готовятся к работе. Так, в Клецком районе уже определили режим работы участков. Помещения готовят для проведения электоральной кампании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из участков для голосования разместился на базе Домоткановичской средней школы. Здесь установили системы видеонаблюдения. Оборудовали место для людей с инвалидностью. Соблюдены все требования пожарной безопасности. Избирательный процесс будет тщательно контролироваться. На участке будут дежурить сотрудники МЧС и РОВД.