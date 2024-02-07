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В Клецком районе определили режим работы избирательных участков

07 февраля 2024 17:34
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2,5 недели остается до единого дня голосования. Комиссии готовятся к работе. Так, в Клецком районе уже определили режим работы участков. Помещения готовят для проведения электоральной кампании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецком районе определили режим работы избирательных участков-1

Один из участков для голосования разместился на базе Домоткановичской средней школы. Здесь установили системы видеонаблюдения. Оборудовали место для людей с инвалидностью. Соблюдены все требования пожарной безопасности. Избирательный процесс будет тщательно контролироваться. На участке будут дежурить сотрудники МЧС и РОВД.

В Клецком районе определили режим работы избирательных участков-4

К некоторым избирателям представители комиссий будут выезжать на дом. Для этого нужно предварительно оставить заявку. А те, кто голосует впервые, получат подарочный набор.

Напомним, единый день голосования пройдет 25 февраля.

# Выборы в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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