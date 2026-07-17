Новости по тегу #ГП «Минсктранс»

Вопросы развития транспортной инфраструктуры столицы обсудили 16 июля в Мингорисполкоме,.
Вся техника – исключительно отечественного производства, сошедшая с конвейеров наших ведущих предприятий.
На улице Янковского добавится новая остановка «Школа № 6». При этом будут исключены остановки «Янковского» и «Максима Горецкого» в направлении ДС «Веснянка».
В преддверии полуночи столичный транспорт перейдет на праздничный график. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на самых востребованных маршрутах будут работать до утра, чтобы обеспечить комфорт передвижений каждому жителю.
Система заработает в 2026 году.
В перспективе – развить автобусное сообщение между Минском и городами-спутниками с приставкой «электро».
На балансе «Минсктранса» порядка 2 000 единиц техники. В «Минсктрансе» работает более 10 тысяч сотрудников. Напомним, в последнее воскресенье октября в стране отмечают День автомобилиста и дорожника.
О невидимых героях, чья работа за рулем общественного транспорта делает город по-настоящему живым
Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт.
О развитии электротранспорта в Минске говорили на встрече председателя Мингорсовета Артема Цурана с трудовыми коллективами филиалов агентства «Минсктранс» и «Службы энергохозяйства».
Главная особенность – форма передней и задней масок. Такая конструкция снижает риск травмирования пешеходов.
Более 60 специалистов различных профессий получили персональные награды: нагрудной знак «Ганаровы транспартнік» и благодарность председателя Совета Республики, а также грамоты руководства Минска и городского Совета депутатов.
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