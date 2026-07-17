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Новости по тегу #ГП «Минсктранс»

В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска
17 июля 2026 17:57

В 2026 году более 160 единиц новой техники пополнят пассажирский автопарк Минска

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года
07 июля 2026 18:14

35 автобусов и 129 троллейбусов приобретут в Минске в течение 2026 года

Трасса автобусного маршрута № 11 в Минске изменится. Обновится и расписание
10 февраля 2026 10:09

Трасса автобусного маршрута № 11 в Минске изменится. Обновится и расписание

В ГП «Минсктранс» рассказали об организации транспортного движения в новогоднюю ночь
31 декабря 2025 17:44

В ГП «Минсктранс» рассказали об организации транспортного движения в новогоднюю ночь

В Минске запустят оплату банковскими картами на всех видах транспорта
02 декабря 2025 18:17

В Минске запустят оплату банковскими картами на всех видах транспорта

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками
24 ноября 2025 14:13

15 дополнительных автобусов вышли на маршруты для связи Минска с городами-спутниками

«Минсктранс» вручил награды лучшим работникам предприятия ко Дню автомобилиста и дорожника
24 октября 2025 16:04

«Минсктранс» вручил награды лучшим работникам предприятия ко Дню автомобилиста и дорожника

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка
24 октября 2025 14:19

30 лет за рулём общественного транспорта или как проходят рабочие дни водителя минского автопарка

В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1
03 октября 2025 17:41

В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1

В 2025 году на улицах Минска появится 44 новых электробуса
02 мая 2025 18:45

В 2025 году на улицах Минска появится 44 новых электробуса

Новые трамваи выехали на маршруты в Минске
27 января 2025 17:47

Новые трамваи выехали на маршруты в Минске

В столице наградили лучших работников предприятия «Минсктранс»
28 октября 2024 19:36

В столице наградили лучших работников предприятия «Минсктранс»