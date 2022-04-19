Президент собирает совещание по обеспечению законности и правопорядка

Новости Беларуси. Обеспечение законности и правопорядка в стране – эти темы 19 апреля главные во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещание с Президентом собрался широкий состав чиновников.
Новости Беларуси. Обеспечение законности и правопорядка в стране – эти темы 19 апреля главные во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещание с Президентом собрался широкий состав чиновников.
Обсудить стратегию законопорядка приглашены руководители госорганов, губернаторы, прокуроры, спасатели, а также представители следствия и управлений внутренних дел.
В повестке криминогенная обстановка, борьба с экстремизмом и оборотом наркотиков. Обсудят также профилактику гибели при пожарах и правонарушений с участием подростков, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».