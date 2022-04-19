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Билеты уже в продаже. Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на майские праздники

19 апреля 2022 07:44
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Новости Беларуси. Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на майские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о больших выходных и предшествующих им днях.  

Билеты уже в продаже. Более 100 дополнительных поездов назначила БЖД на майские праздники-1

Уже 29 и 30 апреля в расписании появятся дополнительные составы в направлении Санкт-Петербурга. Есть и изменения во внутриреспубликанском сообщении. В дни майских праздников и на Радоницу по наиболее востребованным у пассажиров направлениям будут курсировать 105 дополнительных поездов. Билеты на них уже доступны в продаже.  

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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