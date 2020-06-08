Новые станции для самостоятельного ремонта и понижение бордюров. Что ещё появится для велосипедистов в Минске

Экологичный двухколесный транспорт покоряет все больше белорусов. Только в столице на велосипеды пересели около восьмисот тысяч человек. И неудивительно: ведь для ценителей езды с ветерком условия на дорогах становятся все более привлекательными.

Юлия Самусенко, корреспондент:

С каждым годом станций по ремонту велосипедов становится все больше. Только этой весной в Минске появилось семь новых велоспотов. Здесь можно подлатать свой двухколесный транспорт и накачать колеса.

Сейчас в стране около тридцати таких пунктов обслуживания, десять из них находятся в Минске. Экспресс-станции расположены в разных районах города, чаще всего их можно встретить на велосипедной дорожке у Свислочи. Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Экспресс-станции для ремонта велосипедов по инициативе частных компаний, они обращаются к Минскому велосипедному обществу и спрашивают: «В каких точках установить?» И мы советуем, как правило, самые такие массовые велосипедные точки. Часто приезжают к ним и подкачать колеса, и смазать, подвесить велосипед, его как-то обслужить, т. е. можно видеть, что в погожие дни постоянно здесь кто-то находится.

Совсем скоро для велолюбилей откроются новые возможности. В Минске появятся велосипедные гаражи. Первым счастливым районом-обладателем станет Заводской. Там установят восемь «хранителей» двухколесного транспорта.

И еще одно приятное новшество! Велодорожка по улице Веры Хоружей в ближайшее время будет продлена на полтора километра, до бульвара Шевченко. Максим Пучинский:

Планируется работа по магистральным улицам города – понижение бордюров и нанесение разметки, чтобы было ясно, где двигаться велосипедистам, а где пешеходам.

Гонять на двухколесном – любимое хобби Максима. Экологичный тренд поглотил без остатка. Теперь с работы домой, на городские прогулки, только с ветром в волосах и рюкзаком на плече. Максим, велосипедист:

Хотелось бы больше взаимоуважения всех участников движения: пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Надо друг друга уважать на дороге, чтобы меньше конфликтов возникало.

Дмитрий, велосипедист:

Самое удобное для передвижения – это там, где выделены линии, где есть четкие ограничения для пешеходов и велосипедистов.