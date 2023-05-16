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«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД

16 мая 2023 20:03
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Новости Беларуси. Юбилейную дату со дня образования отмечает главный милицейский вуз Беларуси. Академии МВД – 65! Поздравление ее коллективу направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД-1

Сегодня Академия МВД – это учреждение высшего образования университетского типа. Ее выпускники удостоены высоких наград и почетных званий, возглавляют службы, органы и подразделения Министерства внутренних дел. В милицейской альма-матер действуют 19 кафедр. Ученые Академии МВД выступают организаторами и участниками международных и республиканских научных форумов. Сегодня, 16 мая, лучшим представителям вуза – от ветеранов до курсантов – в торжественной обстановке вручили заслуженные награды.

«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
Сегодня наградили как курсантов, так и профессорско-преподавательский состав (подробности здесь). Награждены были различными наградами, начиная от холодного оружия, благодарности, грамоты, памятные подарки. Уверен, что сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь.  

«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД-7

Выпускники Академии МВД востребованы не только в Беларуси. Они занимают руководящие должности в правоохранительных структурах стран СНГ. Наша милицейская альма-матер воспитывает и целые поколения. Многие курсанты поступили сюда, вдохновившись примером родителей.  

«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД-10

Андрей Форись, начальник управления финансов и тыла УВД Гродненского облисполкома:  
Отдали практически всю свою жизнь, я уже 25 лет в милиции. Жена тоже 25 практически. И сын абсолютно осознанно, никто не заставлял, не принуждал, сказал: мама, папа, я хочу служить в милиции.  

«Сегодняшний день и курсанты, и офицеры запомнят на всю жизнь». Кубраков о награждении выпускников Академии МВД-13

Владислав Форись, курсант Академии МВД:  
Когда день и ночь всегда наблюдаешь за тем, что делают родители, всегда хочется в какой-то степени брать с них пример и быть похожим на них. Со временем все это переросло в большое желание поступить в Академию Министерства внутренних дел.  

Академия МВД – обладатель премии правительства за достижения в области качества. За 65 лет она подготовила около 39 тысяч офицеров. Среди них 6 министров внутренних дел и 50 генералов.  

# Милиция Беларуси # общество # Иван Кубраков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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