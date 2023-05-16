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В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти

16 мая 2023 20:05
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Новости Беларуси. Без знания и понимания прошлого невозможно успешное будущее. Именно поэтому в нашей стране на государственном уровне уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти-1

Так, в Беларуси планируют разработать единую политику в этой области. Как отметил глава государства во время Послания народу и парламенту, одним из условий суверенитета является сохранение нашего наследия. Над этой задачей сейчас активно работает Республиканский совет по исторической политике. В том, что каждому белорусу необходимо знать историю своей страны, сегодня сомнений нет. Это подтверждают и результаты опроса, проведенного Национальной академией наук.  

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти-4

Александр Коваленя, академик – секретарь отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси:  
Нам сегодня необходимо утвердить в общественном сознании, что мы, белорусский народ, имеем богатейшую историю, которую мы должны хранить и передавать из поколения в поколение. В связи с этим у нас делается очень и очень много по объективному освещению Великой Отечественной войны. 

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти-7

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси: 
Основные подходы выработаны. Очень важно, чтобы они из научной сферы трансформировались в практику, систему образования (здесь тоже очень много сделано) и в систему учреждений культуры, экскурсионную работу. Чтобы все работало слаженно, как целостный механизм по продвижению наших взглядов на наше историческое прошлое. Не откуда-то со стороны, не каких-то искаженных или фальсифицированных, а объективных, но с точки зрения белорусского народа и государственности.  

В Беларуси разрабатывают рекомендации по единой государственной политике в сфере исторической памяти-10

Республиканский совет по исторической политике при Администрации Президента был создан в феврале 2022 года. В состав вошли ученые-гуманитарии, общественные деятели, представители политических партий, экспертного сообщества, госорганов и организаций.  

# Государственная политика # общество # Вячеслав Данилович # Александр Коваленя # Фотофакт

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