Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году

Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия обновят на придомовых территориях в Партизанском районе в 2024 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с благоприятными погодными условиями на этой неделе работы активизировались. Их пик придется со второй половины марта и до мая. Материалы для обновления дорожного полотна используют исключительно белорусского производства. Особое внимание уделят ремонту улично-дорожной сети. На некоторых магистралях применят инновационное покрытие «Сларри Сил».

Андрей Сухоцкий, асфальтобетонщик УП «Ремавтодор Партизанского района»: Тут не только мы вкладываем свои силы в благоустройство дворов, дорог. Тут же работает еще много предприятий, которые тоже вкладывают свой труд.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района:

На улично-дорожной сети запланированы работы по устройству защитного слоя «Сларри Сил». На трех улицах Партизанского района (улица Парниковая, проезды Дачный и Геологический) работы будут выполняться при хороших погодных условиях.

Всего же в Минске обновят более 190 тысяч квадратных метров дорожного полотна во дворах. При планировании работ по ремонту покрытий специалисты учитывали поступившие заявки от жителей.