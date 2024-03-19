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Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году

19 марта 2024 17:25
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Новости Беларуси. Свыше 20 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия обновят на придомовых территориях в Партизанском районе в 2024 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году-1

В связи с благоприятными погодными условиями на этой неделе работы активизировались. Их пик придется со второй половины марта и до мая. Материалы для обновления дорожного полотна используют исключительно белорусского производства. Особое внимание уделят ремонту улично-дорожной сети. На некоторых магистралях применят инновационное покрытие «Сларри Сил».

Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году-4

Андрей Сухоцкий, асфальтобетонщик УП «Ремавтодор Партизанского района»:
Тут не только мы вкладываем свои силы в благоустройство дворов, дорог. Тут же работает еще много предприятий, которые тоже вкладывают свой труд.

Более 190 тыс. квадратных метров дорог в минских дворах планируют обновить в 2024 году-7

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района:
На улично-дорожной сети запланированы работы по устройству защитного слоя «Сларри Сил». На трех улицах Партизанского района (улица Парниковая, проезды Дачный и Геологический) работы будут выполняться при хороших погодных условиях.

Всего же в Минске обновят более 190 тысяч квадратных метров дорожного полотна во дворах. При планировании работ по ремонту покрытий специалисты учитывали поступившие заявки от жителей.

# Дороги # общество # Новости Минска и Минской области

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