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Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?

08 ноября 2018 15:13
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Новые правила перевозок вот уже 3 недели как вступили в силу. С 12 октября проезд в общественном транспорте перестал быть манёвром в стиле «сел-поехал».

Главные изменения коснулись пассажиров без билета.

Теперь, чтобы купить талон у водителя, нужно заходить только в переднюю дверь.

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?-1

Без столпотворений не обходится, однако решение тесных вопросов есть.

Андрей Гладкий, заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
При планировании своей поездки пассажир должен заблаговременно предусмотреть возможность приобретения билета. В кассе какой-то либо в киоске, либо приобрести билет многоразового пользования.

Кстати, во время поездки сумки и рюкзаки настоятельно рекомендуют держать в руках, чтобы не доставлять неудобств другим пассажирам.

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?-4

Между тем, пассажирам разрешили провозить в салоне удочки, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла и, с согласия перевозчика, велосипед на специальных местах.

Новая редакция правил коснулась и водителей.

Теперь они обязаны соблюдать дресс-код и отказаться от курения в салоне. То же касается и таксистов.

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?-7

Андрей Гладкий:
Что касается внешнего вида водителей, это было вызвано необходимостью повышения культуры обслуживания, а также то, что в нашей стране очень много проводится международных всяких форумов, спортивных мероприятий.

В том числе, чтобы поддерживать имидж страны.

Сами сотрудники такие нововведения, кажется, восприняли с позитивом.

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?-10

Юлия Борисевич, водитель такси:
Это упрощает общение с клиентами, вообще, в принципе, работу, потому что опрятный вид людям тоже приятнее. И машины в должном более уровне держатся и, соответственно, внешний вид водителей.

Подводя итог, стоит отметить: новая редакция правил автомобильных перевозок – один из вариантов улучшения сервиса, контроля безбилетников и повышения культуры.

Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?-13

Приживутся ли новшества – покажет время. Пока же пассажирам стоит обзавестись парой лишних билетов, а водителям – оставить дома сигареты и надеть на работу свежую рубашку.

# Общественный транспорт # общество # Андрей Гладкий # Юлия Борисевич

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