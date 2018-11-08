Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?
Новые правила перевозок вот уже 3 недели как вступили в силу. С 12 октября проезд в общественном транспорте перестал быть манёвром в стиле «сел-поехал».
Главные изменения коснулись пассажиров без билета.
Теперь, чтобы купить талон у водителя, нужно заходить только в переднюю дверь.
Без столпотворений не обходится, однако решение тесных вопросов есть.
Андрей Гладкий, заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
При планировании своей поездки пассажир должен заблаговременно предусмотреть возможность приобретения билета. В кассе какой-то либо в киоске, либо приобрести билет многоразового пользования.
Кстати, во время поездки сумки и рюкзаки настоятельно рекомендуют держать в руках, чтобы не доставлять неудобств другим пассажирам.
Между тем, пассажирам разрешили провозить в салоне удочки, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла и, с согласия перевозчика, велосипед на специальных местах.
Новая редакция правил коснулась и водителей.
Теперь они обязаны соблюдать дресс-код и отказаться от курения в салоне. То же касается и таксистов.
Андрей Гладкий:
Что касается внешнего вида водителей, это было вызвано необходимостью повышения культуры обслуживания, а также то, что в нашей стране очень много проводится международных всяких форумов, спортивных мероприятий.
В том числе, чтобы поддерживать имидж страны.
Сами сотрудники такие нововведения, кажется, восприняли с позитивом.
Юлия Борисевич, водитель такси:
Это упрощает общение с клиентами, вообще, в принципе, работу, потому что опрятный вид людям тоже приятнее. И машины в должном более уровне держатся и, соответственно, внешний вид водителей.
Подводя итог, стоит отметить: новая редакция правил автомобильных перевозок – один из вариантов улучшения сервиса, контроля безбилетников и повышения культуры.
Приживутся ли новшества – покажет время. Пока же пассажирам стоит обзавестись парой лишних билетов, а водителям – оставить дома сигареты и надеть на работу свежую рубашку.