Новые правила перевозок в общественном транспорте: что изменилось?

Новые правила перевозок вот уже 3 недели как вступили в силу. С 12 октября проезд в общественном транспорте перестал быть манёвром в стиле «сел-поехал». Главные изменения коснулись пассажиров без билета. Теперь, чтобы купить талон у водителя, нужно заходить только в переднюю дверь.

Без столпотворений не обходится, однако решение тесных вопросов есть. Андрей Гладкий, заместитель начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

При планировании своей поездки пассажир должен заблаговременно предусмотреть возможность приобретения билета. В кассе какой-то либо в киоске, либо приобрести билет многоразового пользования. Кстати, во время поездки сумки и рюкзаки настоятельно рекомендуют держать в руках, чтобы не доставлять неудобств другим пассажирам.

Между тем, пассажирам разрешили провозить в салоне удочки, музыкальные инструменты в футляре, инвалидные кресла и, с согласия перевозчика, велосипед на специальных местах. Новая редакция правил коснулась и водителей. Теперь они обязаны соблюдать дресс-код и отказаться от курения в салоне. То же касается и таксистов.

Андрей Гладкий:

Что касается внешнего вида водителей, это было вызвано необходимостью повышения культуры обслуживания, а также то, что в нашей стране очень много проводится международных всяких форумов, спортивных мероприятий. В том числе, чтобы поддерживать имидж страны. Сами сотрудники такие нововведения, кажется, восприняли с позитивом.

Юлия Борисевич, водитель такси:

Это упрощает общение с клиентами, вообще, в принципе, работу, потому что опрятный вид людям тоже приятнее. И машины в должном более уровне держатся и, соответственно, внешний вид водителей. Подводя итог, стоит отметить: новая редакция правил автомобильных перевозок – один из вариантов улучшения сервиса, контроля безбилетников и повышения культуры.