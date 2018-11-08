«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоялось 8 ноября. В распоряжении кадетов современные аудитории, столовая, стадион, спортивный зал. Вместо тесных кубриков, где раньше ютились по 22 человека, сейчас просторное общежитие с трехместными комнатами.

Областное кадетское училище открылось в Могилеве по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов. Конкурс при поступлении достигает семи человек на место. Более 80 % выпускников продолжают обучение в ВУЗах силовых ведомств страны и становятся офицерами.

Никита Трифонов, кадет Могилевского областного кадетского училища:

Для нас, кадетов, это очень хороший подарок. Нам здесь очень нравится, здесь хорошая материальная база, хорошая территория.

Никита Шибалкин, кадет Могилевского областного кадетского училища:

Отличные условия для нового училища, нам здесь всё нравится. Созданы условия, чтобы можно было дальше учиться.

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Мне кажется, одно из лучших училищ. Является пионером в движении кадетском. Здесь уникальное образование. Здесь и танцы, и бальные танцы, и английский язык, и стрелковая подготовка.