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«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища

08 ноября 2018 14:29
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Новости Беларуси. Учащиеся Могилевского кадетского училища отмечают новоселье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие нового учебного корпуса состоялось 8 ноября.

В распоряжении кадетов современные аудитории, столовая, стадион, спортивный зал. Вместо тесных кубриков, где раньше ютились по 22 человека, сейчас просторное общежитие с трехместными комнатами.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-1

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-3

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-5

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-7

Областное кадетское училище открылось в Могилеве по инициативе главы государства 16 лет назад. Сейчас здесь обучаются более 150 кадетов. Конкурс при поступлении достигает семи человек на место. Более 80 % выпускников продолжают обучение в ВУЗах силовых ведомств страны и становятся офицерами.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-10

Никита Трифонов, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Для нас, кадетов, это очень хороший подарок. Нам здесь очень нравится, здесь хорошая материальная база, хорошая территория.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-13

Никита Шибалкин, кадет Могилевского областного кадетского училища:
Отличные условия для нового училища, нам здесь всё нравится. Созданы условия, чтобы можно было дальше учиться.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-16

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Мне кажется, одно из лучших училищ. Является пионером в движении кадетском. Здесь уникальное образование. Здесь и танцы, и бальные танцы, и английский язык, и стрелковая подготовка.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-19

В день новоселья будущие офицеры получили и много других подарков. На торжественном построении лучшим кадетам были вручены именные часы. Училищу также вручены денежные сертификаты на развитие материальной базы и комплекс спортивных тренажеров.

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-22

«Здесь уникальное образование». Валентин Сукало на открытии нового корпуса Могилёвского кадетского училища-24

# Кадеты в Беларуси # общество # Валентин Сукало # Фотофакт

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