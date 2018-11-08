«Пришлось ещё и доплачивать»: разбираемся, какой ремонт телефона покрывает «Мобильное КАСКО»

Вот только воспользоваться гаджетами дети не могут уже второй месяц.

Сегодня без них мы, как без рук. По статистике, за мобильным телефоном мы проводим около 4 часов в сутки. Но далеко не каждое устройство выдерживает постоянное использование, особенно, если оно попадает в детские руки. Испытание на прочность не прошли мобильные телефоны маленьких внуков героини нашего сюжета, и отправились в ремонт.

Страхование мобильного телефона: прихоть или первая необходимость? Застраховать гаджеты решила и минчанка Любовь Камболина. Что из этого вышло, рассказываем в программе «Добро пожаловаться» .

Любовь Камболина:

Купила внукам в рассрочку 2 телефона. Внуку и внучке. Им 9 и 12 лет. Нас проконсультировали по оплате и предложили подключить «КАСКО». Телефоны берут в школу. Кто-то кого-то толкнул, телефон упал, виноватых не нашли, а экран разбит. То же самое произошло и со вторым.

Сегодня вместе с числом мобильных телефонов растёт и индустрия по их обслуживанию.

Уберечь аппарат от неминуемой гибели можно с помощью страховки или услуги «Мобильное КАСКО».

Такая услуга вышла на белорусский рынок пару лет назад и подразумевает компенсацию ремонта устройства в случае повреждений. Любовь Камболина была уверена, что при покупке такого пакета услуг она сможет уберечь себя от непредвиденных затрат, но не тут-то было…

Любовь Камболина:

Мы воспользовались этим «КАСКО». Сдали в ремонт обратно в «Велком», а они перенаправили их в гарантийную мастерскую «Евро-сервис», на Кальварийской. Когда мы оформляли «КАСКО», нам сказали, что если такая поломка, как разбитие экрана, то можно смело обращаться, сделают ремонт.

Мы думали, что это будет бесплатно. Но получилось так, что нам пришлось ещё и доплачивать.

Нужно понимать, что «Мобильное КАСКО» может покрыть только ту сумму ремонта, которая изначально была уплачена за услугу. В случае Любови Викторовны – 50 рублей.

Любовь Камболина:

Мы заплатили дополнительно за замену стекла в одном телефоне. За замену стекла во втором телефоне мы не стали платить, потому что нам выставили сумму в 2 раза больше, чем за первый телефон. Звонить, узнавать, как идёт ремонт, когда, что будет – поступал однозначный ответ от девушки, которая принимала наш звонок: «Ждём поступления запчастей».