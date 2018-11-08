«Пришлось ещё и доплачивать»: разбираемся, какой ремонт телефона покрывает «Мобильное КАСКО»
Страхование мобильного телефона: прихоть или первая необходимость? Застраховать гаджеты решила и минчанка Любовь Камболина. Что из этого вышло, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
Сегодня без них мы, как без рук. По статистике, за мобильным телефоном мы проводим около 4 часов в сутки. Но далеко не каждое устройство выдерживает постоянное использование, особенно, если оно попадает в детские руки. Испытание на прочность не прошли мобильные телефоны маленьких внуков героини нашего сюжета, и отправились в ремонт.
Вот только воспользоваться гаджетами дети не могут уже второй месяц.
Любовь Камболина:
Купила внукам в рассрочку 2 телефона. Внуку и внучке. Им 9 и 12 лет. Нас проконсультировали по оплате и предложили подключить «КАСКО». Телефоны берут в школу. Кто-то кого-то толкнул, телефон упал, виноватых не нашли, а экран разбит. То же самое произошло и со вторым.
Сегодня вместе с числом мобильных телефонов растёт и индустрия по их обслуживанию.
Уберечь аппарат от неминуемой гибели можно с помощью страховки или услуги «Мобильное КАСКО».
Такая услуга вышла на белорусский рынок пару лет назад и подразумевает компенсацию ремонта устройства в случае повреждений. Любовь Камболина была уверена, что при покупке такого пакета услуг она сможет уберечь себя от непредвиденных затрат, но не тут-то было…
Любовь Камболина:
Мы воспользовались этим «КАСКО». Сдали в ремонт обратно в «Велком», а они перенаправили их в гарантийную мастерскую «Евро-сервис», на Кальварийской. Когда мы оформляли «КАСКО», нам сказали, что если такая поломка, как разбитие экрана, то можно смело обращаться, сделают ремонт.
Мы думали, что это будет бесплатно. Но получилось так, что нам пришлось ещё и доплачивать.
Нужно понимать, что «Мобильное КАСКО» может покрыть только ту сумму ремонта, которая изначально была уплачена за услугу. В случае Любови Викторовны – 50 рублей.
Любовь Камболина:
Мы заплатили дополнительно за замену стекла в одном телефоне. За замену стекла во втором телефоне мы не стали платить, потому что нам выставили сумму в 2 раза больше, чем за первый телефон. Звонить, узнавать, как идёт ремонт, когда, что будет – поступал однозначный ответ от девушки, которая принимала наш звонок: «Ждём поступления запчастей».
И не ремонтируют, и назад невозможно забрать!
В договоре купли-продажи указано, что ремонт телефона должен производиться в течение 14 дней. Но летели дни, а потом и месяцы, а о долгожданных гаджетах – ни слова.
Дарина Гулюта, юрист:
В данном случае потребитель имеет право требовать неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Размер неустойки является один процент от стоимости услуги за каждый день просрочки. Кроме того, потребитель имеет право требовать денежную компенсацию морального вреда.
Разобраться в ситуации мы решили лично. При появлении в офисе корреспондента и оператора, без лишних вопросов, судьба «потерянных» телефонов была, наконец, решена.
Евгений Мателенок, директор:
Работа сервиса зависит от поставки запчастей. Это скорость, это затраты. На ваш телефон
запчасть приходила 2 раза, но она два раза приходила бракованная.
Мы не могли её поставить. Достаточно отрицательных отзывов о нашей работе, но это не потому, что мы плохие, а потому что объёмы, которые мы делаем, не сравнимы с объёмами любого другого сервисного центра. Сроки возврата телефона, думаю, понедельник – крайний срок.
Свою вину фирма признала сразу и обещала выплатить весь размер неустойки в установленный срок, а телефоны, уже исправные, вернуть хозяйке в ближайшее время.
Любовь Камболина:
Хочу выразить благодарность программе «Добро пожаловаться», которая откликнулась на мою просьбу о помощи. Мы сошлись на том, что замена стекла на второй телефон оплачиваться не будет. Из-за того, что произошла большая задержка в сроках по ремонту, начальство «Евро-сервис» согласилось сделать ремонт на второй телефон бесплатно.