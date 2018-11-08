«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при ближайшем рассмотрении, оказывается кредитным договором с безумными процентами, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».
Евгения Селях:
В то прекрасное воскресенье всё преподносилось как удача, выигрыш, успех! Все так классно – удача на нашей стороне!
А по итогу был оформлен кредит на 2 тысячи долларов. Ежемесячный платёж составляет 100 белорусских рублей.
Мама Евгении, Светлана Георгиевна живёт в Логойске. В этот город, как позже выяснила Евгения, и зарулили так называемые «сетевики-продажники».
Евгения Селях:
Подушки из овечьей шерсти, вибромассажёр на кресло, пылесос и ручной массажёр. Эти товары составили в сумме 2 тысячи долларов.
Уже позже мама Евгении поймёт: дармовая программа и счастливая лотерея для пенсионеров, на деле – лишь презентация товаров, между прочим, китайского происхождения. А пока она незаметно для себя стала обладательницей дорогостоящей массажной накидки, в которой ещё с утра совершенно не нуждалась.
Вместе с кредитом на 4 года, женщине вручили пылесос, массажёр, одеяло и подушки. Ну, и массажную накидку на кресло.
Евгения Селях:
У мамы нервный срыв, она находится в больнице. Поэтому я, как уполномоченное её лицо, занимаюсь этим делом. Вернуть товар эта компания отказывается, потому что нет никаких контактов. Телефон не снимают. Поэтому обратилась к вам за помощью.
Сегодня мама Евгении с нервным срывом лежит в больнице.
Шутка ли, женщина в должниках у банка на 4 000 белорусских рублей. Вместе с Евгенией отправляемся в офис компании сетевиков. На поиски нужного кабинета ушло немало времени. Номер офиса в договоре с фактическим не совпадают, благо, здание одно.
Разговор с сотрудником компании:
– Вы работаете с клиентами?
– Да.
– А где можно найти Ваше руководство?
– Руководство уехало.
– Давайте свяжемся.
– Сейчас?
– Да.
– К сожалению, оно занято. В командировку уехало.
– Все руководство уехало?
– Да.
– Как вы работаете?
– С 9.00 до 18.00. По принципам законодательства.
– Как называется ваше юридическое лицо – ООО «Алевтина плюс»?
– Да.
– Расскажите подробнее о компании. Как вас найти?
– А не хочу! Вы же захотели – вы нас нашли? Спрашиваем в конце: «Кто хочет приобрести?» Раз человек изъявляет желание приобрести, таких возможностей есть 3, 4 или 5. Получается, кто изъявляет желание в покупке данного массажного кресла, в подарок получает ещё две подушки и одеяло.
Таких историй по стране даже не сотни – тысячи. Кастрюли, пылесосы, подушки и одеяла, косметика – всё это по атомным ценам.
Сетевики-продажники активно собирают дань по всей стране.
Как в крупных городах, так и в районных центрах. За такой горький опыт, чаще всего, расплачиваются долгое время, ежемесячно оплачивая по кредитному договору. Семью Селях такая перспектива не радует, но что говорит закон?
Дарина Гулюта:
В данной ситуации можно говорить о том, что было нарушено действующее законодательство. А именно: данная сделка была совершена под обманом, также потребитель был введён в заблуждение. В связи с чем данную сделку можно признавать недействительной.
После общения со съёмочной группой и юристом программы,
в фирме, щедрой на дары в кредит, с семьёй Селях предпочли расторгнуть договор.
Никаких кредитных обязательств и никаких товаров сомнительного происхождения по заоблачным ценам.
Евгения Селях:
Наш поход в ООО «Алевтина плюс» закончился благополучно. Разрешились все спорные моменты. Кредитный договор был расторгнут. Всё сделали на месте, кредитная линия закрыта. Деньги перечислены из «Алевтина плюс» на «Альфа-банк». Спасибо юристу и программе «Добро пожаловаться». А всем потребителям:
пожалуйста, будьте бдительными! Не совершайте такие сделки под эмоциональным состоянием.
Это всё вам выльется в очень крупную сумму денег. Потратьте лучше их на себя, а не на ненужные предметы.