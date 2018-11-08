«У мамы нервный срыв, она находится в больнице»: рассказываем, как сетевые маркетологи белорусам кредиты навязывают

Кто – те люди, которые продают панацею от всех бед, объегоривают население и называют своих клиентов счастливчикам, вытянувшими счастливый билет? Который, при ближайшем рассмотрении, оказывается кредитным договором с безумными процентами, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Евгения Селях:

В то прекрасное воскресенье всё преподносилось как удача, выигрыш, успех! Все так классно – удача на нашей стороне!

А по итогу был оформлен кредит на 2 тысячи долларов. Ежемесячный платёж составляет 100 белорусских рублей.

Мама Евгении, Светлана Георгиевна живёт в Логойске. В этот город, как позже выяснила Евгения, и зарулили так называемые «сетевики-продажники».

Евгения Селях:

Подушки из овечьей шерсти, вибромассажёр на кресло, пылесос и ручной массажёр. Эти товары составили в сумме 2 тысячи долларов.

Уже позже мама Евгении поймёт: дармовая программа и счастливая лотерея для пенсионеров, на деле – лишь презентация товаров, между прочим, китайского происхождения. А пока она незаметно для себя стала обладательницей дорогостоящей массажной накидки, в которой ещё с утра совершенно не нуждалась.

Вместе с кредитом на 4 года, женщине вручили пылесос, массажёр, одеяло и подушки. Ну, и массажную накидку на кресло.

Евгения Селях:

У мамы нервный срыв, она находится в больнице. Поэтому я, как уполномоченное её лицо, занимаюсь этим делом. Вернуть товар эта компания отказывается, потому что нет никаких контактов. Телефон не снимают. Поэтому обратилась к вам за помощью.