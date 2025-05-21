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Заведующая детсадом: Лукашенко – руководитель, который может заглянуть в будущее и расставить приоритеты

21 мая 2025 16:35
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Заведующая детсадом: Лукашенко – руководитель, который может заглянуть в будущее и расставить приоритеты-2

Елена Лось, заведующая детским садом д. Воловель:
Мне кажется, совсем не поменялся. Мне кажется, только опыта у него добавилось, а внешне точно он не изменился – такой же статный, как и был во время визита. Очень доброжелательный, искренний в общении, абсолютно искренний. Произвел впечатление руководителя, который может заглянуть в будущее и грамотно расставить приоритеты в настоящем – программа возрождения и развития села явилась подтверждением этому, что надо было еще в те далекие годы посмотреть в будущее, как оно будет, расставить приоритеты.

Заведующая детсадом: Лукашенко – руководитель, который может заглянуть в будущее и расставить приоритеты-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то в кино, не черно-белом, а цветном вы будете видеть и вспоминать эти дни, когда новое дыхание мы придаем нашему селу, сельскому хозяйству. Мы хотим наконец отдать долг нашему крестьянину, нашим людям, которые живут в небольших городках, таких как Дрогичин. Конечно, ваш город благоустроен, хороший, но все равно еще работы много, здесь мы будем работать, в таком городе. Но главное – отдать должное крестьянам. Все мы оттуда – из деревни, из села. И надо помочь людям, которые там живут, которые нас сегодня кормят, одевают и так далее.

Елена Лось:
Потому что не у всех было желание жить в городе. Многие хотели оставаться в деревне. Соответственно, чтобы жить здесь, должны были для этого быть созданы условия. Поэтому люди как раз здесь и поддержали Президента. Эту программу все приняли восторженно, потому что она имела свое будущее и, как показало время, есть результаты.

# Интервью # Александр Лукашенко # Государственная политика

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