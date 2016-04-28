Новые деревья и покрашенные ограждения: МКАД и прилегающая территория пережили весеннее обновление

Новости Беларуси. Минская кольцевая дорога пережила весеннее обновление. Городские коммунальные службы завершили основные работы по благоустройству столичного автобана. Озеленители с гордостью сообщают, что теперь это не просто скоростная трасса, а дорога, которой можно гордиться своими пейзажами и элементами благоустройства.

Ежедневно минскую кольцевую выезжает больше 100 тысяч автомобилей. Именно поэтому к весне обновился каждый из 56 километров МКАДа.

Прежде всего, зеленый свет дали «зеленым» – вдоль МКАДа восстановлены газоны, посажены деревья. Только в Заводском районе появилось больше двух тысяч новых кустарников, около сотни деревьев и целый отряд колючих вечнозеленых.

Придорожные полосы украсили и альпийские горки. Всего вдоль кольцевой появилось шесть таких композиций из растений и камней.

Елена Дайнеко, главный инженер УП «Зеленстрой Заводского района»:

Это больше для пассажиров, наверное. Для гостей нашей столицы.

К благоустройству столичного кольца приступили разом многие городские службы. Задачи поставлены перед ними – привести МКАД в идеальный порядок до 1 мая. В этом случае участники генеральной уборки скорость решили превысить – основные работы уже выполнены, теперь на кольцевой осталось навести лишь окончательный лоск.

Антон Кушнеревич, начальник участка по текущему ремонту и содержанию ГПО «Городорматериалы»:

Ведутся работы по содержанию, это уборка проезжей части от пыли и дорожного смета. Текущий ремонт производится по ремонту барьерного ограждения.

Кольцевая дорога – это еще 27 мостов и 16 подземных пешеходных переходов. Все они также готовы к весеннему сезону. Привели в порядок парапеты, бордюры, ограждения.

Антон Шашков, заместитель директора по ремонту и содержанию мостов и путепроводов УП «Горавтомост»:

Покрашено 20 тысяч квадратных метров бетонных поверхностей, израсходовано порядка двух тонн водоэмульсионной краски.

На высоте оказались и сотрудники «Горсвета» – до финиша им осталось окрасить совсем немного осветительных мачт. За день команда справляется с 10.

За эти дни тщательную уборку провели и в лесах и придорожных зонах отдыха, вывезли поваленные деревья, мусор, расчистили заросли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.