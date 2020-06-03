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Новые цифры от Минздрава. Ситуация с коронавирусом в Беларуси на 3 июня

03 июня 2020 12:24
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Новости Беларуси. В Беларуси на 3 июня вылечился и выписан 20 171 пациент. Ранее у них был подтверждён коронавирус.

По информации Минздрава, в республике выявлены 45 116 человек с COVID-19. За всё время распространения инфекции на территории страны умерли 248 пациентов с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.

Всего в Беларуси всего проведено 573 699 тестов.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска – читайте здесь.

# Коронавирус # общество

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