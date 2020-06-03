«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн

Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе «Большой город» , столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Ленинского района:

В целях охвата большего количества детей перед каникулами Госавтоинспекция проводит дистанционное обучение несовершеннолетних, а также родительские собрания в режиме онлайн посредством мессенджеров. Педагоги организовывают и приглашают Госавтоинспекцию, чтобы Госавтоинспекция рассказала родителям, чему надо научить детей в период каникул и на что необходимо обращать внимание. Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП.