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«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн

03 июня 2020 10:17
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Для тех, кто редко пользуется общественным транспортом и не заметит дорожное пособие в виде наклеек ГАИ, о которых мы рассказывали в программе «Большой город», столичная Госавтоинспекция готова провести инструктаж онлайн.

Чему надо научить ребёнка, чтобы избежать ДТП? Необычные наклейки появились на остановках в Минске

«Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП». ГАИ беседует с родителями школьников онлайн-1

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ УВД Ленинского района:
В целях охвата большего количества детей перед каникулами Госавтоинспекция проводит дистанционное обучение несовершеннолетних, а также родительские собрания в режиме онлайн посредством мессенджеров. Педагоги организовывают и приглашают Госавтоинспекцию, чтобы Госавтоинспекция рассказала родителям, чему надо научить детей в период каникул и на что необходимо обращать внимание. Чтобы, не дай Бог, дети не попали в ДТП.

# ГАИ # общество # Ангелина Волосарь

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