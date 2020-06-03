Гидроциклы, лодки по типу гондолы и подъездные пути для людей-инвалидов. Как обустроят пляжи Минска этим летом

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД – Елена Желобкович. Патрулируются ли уже зоны отдыха и как часто это происходит? Елена Желобкович, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Конечно, спасательными станциями осуществляется регулярный обход акватории как водных акваторий, так и пляжных зон для того, чтобы мониторить ситуацию, наблюдать и упреждать.

Приходилось ли уже спасать людей на водах? Елена Желобкович:

Приходилось, в Минской городской организации ОСВОД на счету в мае уже 10 спасенных, и четверо из них были буквально в субботу или воскресенье минувшей недели. Все благополучно.

Есть ли какая-то основная причина, в связи с чем возникают эти проблемы на воде? Елена Желобкович:

Причины, по которым спасатели выходят на свою боевую операцию по спасению людей, конечно, разные. Кто-то из людей, находящихся на воде, не справляется с управлением своего плавсредства, какие-то технические моменты не учтены и он оказывается в воде, и тогда нужна помощь спасателей.