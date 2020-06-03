Гидроциклы, лодки по типу гондолы и подъездные пути для людей-инвалидов. Как обустроят пляжи Минска этим летом
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД – Елена Желобкович.
Патрулируются ли уже зоны отдыха и как часто это происходит?
Елена Желобкович, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Конечно, спасательными станциями осуществляется регулярный обход акватории как водных акваторий, так и пляжных зон для того, чтобы мониторить ситуацию, наблюдать и упреждать.
Приходилось ли уже спасать людей на водах?
Елена Желобкович:
Приходилось, в Минской городской организации ОСВОД на счету в мае уже 10 спасенных, и четверо из них были буквально в субботу или воскресенье минувшей недели. Все благополучно.
Есть ли какая-то основная причина, в связи с чем возникают эти проблемы на воде?
Елена Желобкович:
Причины, по которым спасатели выходят на свою боевую операцию по спасению людей, конечно, разные. Кто-то из людей, находящихся на воде, не справляется с управлением своего плавсредства, какие-то технические моменты не учтены и он оказывается в воде, и тогда нужна помощь спасателей.
Рассчитываем на то, что количество отдыхающих будет на нашем 21 пляже в большем количестве, чем в прошлом году. Мы их и обустраиваем, и модернизируем, и вводим какие-то новые элементы, в частности, как услуга для наших отдыхающих. У нас уже приобретены и ватрушки, и бананы, и гидроциклы, даже у нас есть лодки по типу гондолы, которые базируются на спасательной станции «Комсомольское озеро». В этом году ОСВОД, конечно, не стал безучастным к людям с ограниченными возможностями. В планах на пляже №2 на водохранилище «Дрозды» обустроить место для купания с заходом в воду с подъездными путями для людей-инвалидов и колясочников.