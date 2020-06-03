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Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?

03 июня 2020 10:18
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Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как собственный выбор, а обязанность, в программе «Большой город» приводим примеры штрафов за нарушения.

Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?-1

Так, за невключённый свет фар придётся отдать 54 рубля, за неправильную перевозку – свыше ста. А если не пропустили пешехода – штраф может дойти до 150 рублей.

Суммы значительнее – за повторные нарушения. И хорошо, когда водительская небрежность ударит лишь по карману, а если по здоровью?

# ГАИ # общество # Екатерина Забенько

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