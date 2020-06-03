Не пропустил пешехода – штраф до 150 рублей. Какие ещё наказания предусмотрены за нарушение ПДД?

Цель усердной работы Госавтоинспекции – это призыв к сознательности всех участников дорожного движения. А чтобы соблюдение ПДД водители воспринимали не как собственный выбор, а обязанность, в программе «Большой город» приводим примеры штрафов за нарушения.

Так, за невключённый свет фар придётся отдать 54 рубля, за неправильную перевозку – свыше ста. А если не пропустили пешехода – штраф может дойти до 150 рублей.