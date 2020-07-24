Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области

Новости Беларуси. На полях Гродненской области проходят испытание новинки отечественного автопрома – самоходные льнотеребилка и оборачиватель, которые произвели совместно Гомсельмаш, а также Щучинский ремонтный и Минский моторный заводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похожие машины еще 9 лет назад выпускало щучинское предприятие совместно с бельгийской компанией, но они были дорогими в обслуживании из-за импортных запчастей. Глава государства в 2019 году во время посещения оршанского завода дал поручение разработать свою технику для теребления льна. Белорусские конструкторы проделали большую работу.

Сегодня прогрессивные машины впервые показали журналистам. Они импортозамещающие, ведь произведены из отечественных комплектующих, а по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Новинка маневрена, способна за 12-часовой рабочий день пройти 16 гектаров посевов. Созданы комфортные условия для водителя, кабина оборудована кондиционером.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Для Республики Беларусь, для аграрной отрасли льноводческая отрасль является очень важной на сегодня, поэтому мы сегодня научились выращивать лен, все технологические операции доработаны до всех технологических моментов. Сегодня возможно с помощью Института льна производство семян белорусской селекции. Сделаны два образца испытательной техники, которые на протяжении всей уборки будут проходить испытания. С первого момента инженерная служба доложила, что испытания идут на хорошем уровне, машины показывают хороший результат.