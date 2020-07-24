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Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области

24 июля 2020 20:21
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Новости Беларуси. На полях Гродненской области проходят испытание новинки отечественного автопрома – самоходные льнотеребилка и оборачиватель, которые произвели совместно Гомсельмаш, а также Щучинский ремонтный и Минский моторный заводы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области-1

Похожие машины еще 9 лет назад выпускало щучинское предприятие совместно с бельгийской компанией, но они были дорогими в обслуживании из-за импортных запчастей. Глава государства в 2019 году во время посещения оршанского завода дал поручение разработать свою технику для теребления льна. Белорусские конструкторы проделали большую работу.

Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области-4

Сегодня прогрессивные машины впервые показали журналистам. Они импортозамещающие, ведь произведены из отечественных комплектующих, а по своим характеристикам не уступают зарубежным аналогам. Новинка маневрена, способна за 12-часовой рабочий день пройти 16 гектаров посевов. Созданы комфортные условия для водителя, кабина оборудована кондиционером.

Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области-7

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Для Республики Беларусь, для аграрной отрасли льноводческая отрасль является очень важной на сегодня, поэтому мы сегодня научились выращивать лен, все технологические операции доработаны до всех технологических моментов. Сегодня возможно с помощью Института льна производство семян белорусской селекции. Сделаны два образца испытательной техники, которые на протяжении всей уборки будут проходить испытания. С первого момента инженерная служба доложила, что испытания идут на хорошем уровне, машины показывают хороший результат.

Новую белорусскую льноуборочную технику презентовали в Гродненской области-10

Испытание в сельхозпредприятии «Песковцы» льнотеребилка и оборачиватель будут проходить весь сезон. Специалистам важно услышать мнение аграриев. Все замечания будут исправлены, а уже через год планируется наладить серийное производство льнотехники.

# Сельское хозяйство # общество # Иван Крупко # Фотофакт

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