Игорь Петришенко: в Беларуси важно развивать внутренний образовательный туризм

Новости Беларуси. Выковать подкову, проникнуться эпохой благородных рыцарей и открыть новые страницы истории своей страны. Образовательный туризм в 2020 году как никогда популярен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И о том, что его нужно развивать активнее, 24 июля говорил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Он познакомился с работой музейного комплекса «Дукорский маёнтак». Сегодня это место притяжения преимущественно городских жителей, которые приезжают сюда семьями. Здесь можно не только почерпнуть много полезной информации, но и отдохнуть с детьми в парке на аллее мастеров. Стоит отметить, что сейчас в стране вместе с агроэкотуризмом восстанавливается и комплекс оздоровительных услуг.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень активно сейчас не только этнографический туризм, у нас оздоровительный туризм тоже очень активно восстановился фактически после двух, трех месяцев. У нас не было людей, желающих, а сейчас наши здравницы на 70 % заполнены, это порядка под 20 тысяч отдыхающих. То есть мы приняли весь комплекс мер по необходимому – профилактике передачи инфекционных заболеваний – поэтому люди с удовольствием едут, с удовольствием отдыхают.