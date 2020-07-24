Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецназовец должен быть без преувеличения универсальным солдатом. Отсюда и специфика подготовки. Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков? В арсенале – тактика скрытного передвижения, инженерное дело, приемы рукопашного боя и стрельба из различных образцов стрелкового оружия.

– Лазерный целеуказатель, работающий в двух каналах, видимом и невидимом. Также покрыт специальными лаковыми красками, установлены тактическая рукоятка и тактический фонарь, ослепляющий противника на коротких дистанциях.

– То есть это то же самое?

– Так точно. Модернизированный полностью, плюс все отечественного производства.

Войска спецопераций – одно из самых оснащенных армейских подразделений. На вооружении как отечественные, так и зарубежные образцы оружия. Снайперские винтовки, автоматы, гранатометы, ракетные установки.

Это система подачи боеприпасов «Викинг». Жесткий рукав, прикрепленный к рюкзаку, внутри которого пулеметная лента. Емкость 580 патронов, которые проходят через устройство меньше чем за минуту. Разработка белорусских специалистов.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

У нас ее начали производить. Мы сейчас проведем испытания.