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Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси

24 июля 2020 19:44
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Новости Беларуси. Они готовы выполнить задачу в любой точке страны в любых условиях. На плечах войск спецопераций вопросы сложные и ответственные: контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-1

Спецназовец должен быть без преувеличения универсальным солдатом. Отсюда и специфика подготовки.

Бойца не найдёшь даже с оптикой. Как выглядит форма белорусских разведчиков?

В арсенале – тактика скрытного передвижения, инженерное дело, приемы рукопашного боя и стрельба из различных образцов стрелкового оружия.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-4

– Лазерный целеуказатель, работающий в двух каналах, видимом и невидимом. Также покрыт специальными лаковыми красками, установлены тактическая рукоятка и тактический фонарь, ослепляющий противника на коротких дистанциях.
– То есть это то же самое?

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-7

– Так точно. Модернизированный полностью, плюс все отечественного производства.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-10

Войска спецопераций – одно из самых оснащенных армейских подразделений. На вооружении как отечественные, так и зарубежные образцы оружия. Снайперские винтовки, автоматы, гранатометы, ракетные установки.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-13

Это система подачи боеприпасов «Викинг». Жесткий рукав, прикрепленный к рюкзаку, внутри которого пулеметная лента. Емкость 580 патронов, которые проходят через устройство меньше чем за минуту. Разработка белорусских специалистов.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-16

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
У нас ее начали производить. Мы сейчас проведем испытания.

Как выглядит система подачи боеприпасов «Викинг» и какие ещё образцы оружия показали Президенту Беларуси-19

– То есть сбоев не дает?
– В данный момент на всех этапах эксплуатации – нет.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Вадим Денисенко # Фотофакт

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