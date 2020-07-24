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Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

24 июля 2020 19:52
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Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-1

Сформирована в 1962 году как разведывательная воздушно-десантная часть. Военнослужащие – боевые офицеры. В 1985 году специальный отряд, сформированный на базе бригады, выполнял боевые задачи в Афганистане.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-4

В состав этого отряда входила известная Мараварская рота. В ущелье в первом бою с афганскими моджахедами погибли 29 человек. Но их поведение – пример для подражания нынешнему поколению.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-7

Людмила Голубенко, экскурсовод:
На их примерах – на их письмах, на их стихах, на их обещании любить Родину – здесь воспитывают. Здесь просыпаются все. Привозят трудных подростков – я поражаюсь – у них сознание меняется здесь. Здесь, в этом музее, у людей меняется сознание.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-10

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-12

В экспозиции музея истории и боевой славы – больше 200 экспонатов, свидетельства мужества военнослужащих. Солдаты и офицеры в составе воинского контингента СССР с честью выполнили свой долг в Афганистане.

Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»-15

Более 700 из них награждены орденами и медалями. А опыт боевых командиров пригодился, когда отстраивали Вооруженные Силы уже независимой Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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