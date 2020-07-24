Экскурсовод музея 5-й бригады спецназа: «Привозят трудных подростков – у них сознание меняется здесь»

Новости Беларуси. 5-я отдельная бригада специального назначения – подразделение со славной историей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сформирована в 1962 году как разведывательная воздушно-десантная часть. Военнослужащие – боевые офицеры. В 1985 году специальный отряд, сформированный на базе бригады, выполнял боевые задачи в Афганистане.

В состав этого отряда входила известная Мараварская рота. В ущелье в первом бою с афганскими моджахедами погибли 29 человек. Но их поведение – пример для подражания нынешнему поколению.

Людмила Голубенко, экскурсовод:

На их примерах – на их письмах, на их стихах, на их обещании любить Родину – здесь воспитывают. Здесь просыпаются все. Привозят трудных подростков – я поражаюсь – у них сознание меняется здесь. Здесь, в этом музее, у людей меняется сознание.

В экспозиции музея истории и боевой славы – больше 200 экспонатов, свидетельства мужества военнослужащих. Солдаты и офицеры в составе воинского контингента СССР с честью выполнили свой долг в Афганистане.