Новшества в контрактной системе и что ещё стоит изменить. 2 мнения

Контрактную систему обсуждали в программе «В обстановке мира». Изменения в Трудовом кодексе вступили в силу: нужно ли поэтому перезаключать контракты со всеми работниками? Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Проблемы с контрактами имели всегда общественный резонанс, очень часто высказывалось недовольство контрактом. Контрактная сфера: какие новшества, готовы ли и наниматели принимать эти изменения? Насколько они учитывают интересы двух сторон?

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:

Если говорить о контрактах, то это такая система – она далеко уходит в историю. И это 1999 год. И то, что сейчас в Трудовом кодексе предусмотрена такая норма – продление и продление на максимальный срок после 5 лет не менее, чем на 3 года. И это очень важно с добросовестными работниками. Эта норма была инициирована профсоюзами. Но профильная комиссия по труду и социальным вопросам, в которой, в принципе, и находился законопроект и проходили все стадии регламентированные, и обсуждение, и внесение поправок, также была поддержана. И мы считаем, что это очень важно. Если говорить, вообще, о Трудовом кодексе – то внесено поправок в порядка 200 статей. И эти поправки очень разные, касающиеся и понятийного аппарата, и в том числе двух новых глав. Одна из глав, которая регулирует трудовые отношения с работниками, с которыми заключены контракты. И здесь очень важно, чтобы пока мы видим, что это носит технический характер, мы понимаем, что если заключается контракт, то это определённые условия и для работника. Условия связаны и с доплатой, условия, связанные и с отпуском. Поэтому важна практика применения, теперь уже согласно этой нормы.