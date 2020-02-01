«Мы под надёжной защитой». 20 военнообязанных от Минской области пополнили подразделения войск

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка боеготовности армии. Так, подразделения войск пополнили 20 военнообязанных от Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их призыв прошел накануне. Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Причем в различных условиях: и днем, и ночью, в лесу и населенных пунктах. Им предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи.

Особое внимание уделят состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Отметим, результаты проверки проанализируют. Они будут использованы в дальнейшей подготовке армии.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

Мы сами прекрасно понимаем, что сегодня забота о Родине, забота о нашем Отечестве возлагается не только на военных, но и на наших военнообязанных, которые состоят в запасе Вооруженных Сил. Сегодня, проводя беседу с нашими ребятами, я увидел в их глазах огонь, желание принести пользу своему государству, пройти уверенно военные сборы, что налагает определенную уверенность в том, что нас будущее впереди ждет хорошее, что мы под надежной защитой.