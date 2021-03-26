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Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных авиарейсов

26 марта 2021 14:39
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных авиарейсов. Такое решение принято в оперативном штабе по мониторингу и контролю за коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавят по одному рейсу между Минском и Калининградом и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России. Также российские авиакомпании увеличат число рейсов на Кубу, в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан. Кроме этого, будут возобновлены рейсы в Армению, Азербайджан, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных авиарейсов-1

Национальный аэропорт Минск с 28 марта переходит на весенне-летнее расписание полетов, в связи с чем по отдельным направлениям изменится время вылета.

Больше новостей экономики за 26 марта здесь.

# Авиасообщение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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