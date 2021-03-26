Новости Беларуси. Беларусь и Россия с 1 апреля увеличат количество регулярных авиарейсов. Такое решение принято в оперативном штабе по мониторингу и контролю за коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добавят по одному рейсу между Минском и Калининградом и по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России. Также российские авиакомпании увеличат число рейсов на Кубу, в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан. Кроме этого, будут возобновлены рейсы в Армению, Азербайджан, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.