Прямой эфир

В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации

20 ноября 2019 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Государство увеличит в 2020 году расходы бюджета на инновации на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-10 по такому показателю как разработка мобильных приложений. Также страна присутствует в топ-20 по экспорту IT-услуг. За последние два года вклад ПВТ в ВВП и экспорт практически удвоился. Сектор информационно-коммуникационных технологий определяет в 2019 году динамику ключевого экономического показателя.

Больше новостей экономики за 20 ноября здесь.

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива
20 ноября 2019 10:40

БелАЭС готовится к циклу испытаний перед завозом ядерного топлива

Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске
20 ноября 2019 06:58

Победителей национального конкурса «Предприниматель года» наградят 20 ноября в Минске

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых
20 ноября 2019 06:48

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых