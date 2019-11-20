В Беларуси на 16% увеличат расходы на инновации

Новости Беларуси. Государство увеличит в 2020 году расходы бюджета на инновации на 16 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь входит в топ-10 по такому показателю как разработка мобильных приложений. Также страна присутствует в топ-20 по экспорту IT-услуг. За последние два года вклад ПВТ в ВВП и экспорт практически удвоился. Сектор информационно-коммуникационных технологий определяет в 2019 году динамику ключевого экономического показателя.