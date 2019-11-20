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В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых

20 ноября 2019 06:48
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Новости Беларуси. C 20 ноября до рекордно низкого для суверенной Беларуси уровня снижается ставка рефинансирования – с 9,5 % до 9 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых -1

Такое решение было принято в начале ноября правлением Национального банка. Ставка рефинансирования – это процент, под который Нацбанк выдает кредиты коммерческим финансовым структурам.

В Беларуси ставка рефинансирования снизилась до 9 % годовых -4

Снижение показателя говорит об увеличении доходности самих банков и о том, что они могут предоставлять более доступные кредиты населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки в стране ускоряется экономический рост.

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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