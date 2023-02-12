Новость о зарплатах руководителей торговых сетей набрала 1,5 млн просмотров в TikTok

В 138 раз больше! Сравниваем зарплаты руководителей и продавцов «Гиппо», «Евроопта» и «5 элемента» ( тут подробности ).

Новости Беларуси. Полтора миллиона просмотров и более тридцати тысяч лайков. Такое количество для белорусского сегмента в популярной социальной сети показывает, что это действительно зацепило наше общество. Речь о ролике про зарплаты великих деятелей в торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На неделе после совещания у Президента в стране начался новый этап развития системы регулирования цен. Этому вопросу уделяется самое пристальное внимание со стороны главы государства и после решительных действий в январе была зафиксирована дефляция. Ну а во время последнего разговора во Дворце Независимости и всплыла информация, которая просто взорвала интернет.

Госконтроль назвал доходы продавцов и руководителей торговых сетей, которые у всех на слуху. Например, средняя зарплата в «Гиппо» составила полторы тысячи рублей, при этом руководитель получает в 65 раз больше. В «Пятом элементе» у топ-менеджера доход почти 150 тысяч рублей, у продавца – 1600. Внушительная разбежка и в «Евроопте». На счет руководителя отправляется 193 тысячи рублей ежемесячно, а продавцу – тысяча.

О том, что это вопрос социальной справедливости и он должен быть решен, пишут люди в комментариях в интернете. Вот только несколько из них.

«Нельзя такой разрыв делать, будет очень сильное расслоение общества. Любой труд должен быть уважаем и оплачен».

«Полностью согласен, справедливость должна восторжествовать».