В 138 раз больше! Сравниваем зарплаты руководителей и продавцов «Гиппо», «Евроопта» и «5 элемента»

Новости Беларуси. На совещании по вопросам ценообразования Александр Лукашенко в очередной раз обратил внимание на разрыв уровня зарплат у рядовых работников торговых сетей и руководства этих компаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комитет госконтроля оперативно обнародовал сведения. Весь список оглашать не будем, ограничимся самыми впечатляющими фактами. Итак, топ-3.

Средняя зарплата в торговой сети «Гиппо» составила полторы тысячи рублей, при этом руководитель получает в 65 раз больше, сумма превысила 98 тысяч рублей.

В сети «Пятый элемент» зарплата руководителя – почти 150 тысяч рублей. Для сравнения – продавец получает в 93 раза меньше, а это 1 600 рублей.

Ну и закрывает список, но не перестает удивлять разбежка в сети «Евроопт». На счет руководителя отправляется 193 тысячи рублей ежемесячно, а это без малого в 138 раз превышает среднюю цифру в компании – 1 400 рублей.

Тема, которую затронули на совещании у Президента, – это вопрос социальной справедливости, и он должен быть решен.