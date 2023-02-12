Зачем изменили правила поступления в ВУЗ? Рассказала сенатор Марина Ильина

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Образование, инклюзия, молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание – эти и другие сферы неразрывно связаны с сильной социальной политикой, которую проводит наш Президент. И очень важно понимать, чем сегодня живет общество, какие у него запросы и как нововведения влияют на нашу повседневную жизнь и подрастающее поколение. Именно об этом мы говорим с членом Совета Республики, директором гимназии № 13 г. Минска Мариной Ильиной. Какие главные цели ВНС и кто будет в его составе? Никита Рачиловский:

На днях Президент подписал знаковый Закон о Всебелорусском народном собрании. Каким вы видите его роль в политической жизни нашей страны?

Марина Ильина, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Думаю, наверное, нужно сказать о названии этого органа. Смотрите, Всебелорусское народное собрание. Уже в этих трех словах заключена главная роль этого нового органа. Конечно, мы говорим, что он призван консолидировать в себе лучшие силы нашей страны. Если мы говорим о том, что полагается 1 тысяча 200 кандидатов ВНС, то мы говорим, что туда войдут представители трех ветвей власти: законодательной, исполнительной, судебной. Мы говорим, что обязательно будет присутствовать гражданское общество. А гражданское общество, как мы видим, в нашей стране очень активно развивается.

Главное, что будет делать ВНС, – определять стратегические направления социально-экономической политики Республики Беларусь, нашей внутренней политики, политики на международной арене. Сейчас активно обсуждался вопрос о том, что ВНС будет иметь право отозвать тот или иной законопроект, если он будет призван ухудшать сегодняшний государственный строй в Республике Беларусь. Я полагаю, что будет такая консолидирующая роль ВНС в том, что в одном месте собирается главная политическая сила страны, которая может решать вопросы на созидание, на улучшение всех вопросов жизнедеятельности нашего государства. Никита Рачиловский:

Вопрос участия гражданского общества во Всебелорусском народном собрании довольно актуален, потому что оно у нас достаточно широкое и большое, а количество мест будет довольно ограничено, поэтому сегодня делается большой акцент, кто же сможет войти, в каком количественном и качественном составе.

Марина Ильина:

Я полагаю, что это должны быть лучшие люди, должны быть люди, которые имеют мнение свое, и это мнение экспертное, то есть они должны быть экспертами в той или иной области, они должны отражать интересы определенного слоя населения, депутаты местных уровней тоже будут входить в ВНС, а как раз через них и будет доноситься голос народа. И это очень важно, когда будут представлены все слои населения, все регионы Беларуси, когда мы вместе сможем решать важные для страны вопросы. Как чиновники решают вопросы населения? Никита Рачиловский:

Депутатский парламентский корпус может ретранслировать идеи, мысли, проблемы, которые сегодня есть в обществе.

Марина Ильина:

На сегодня член Совета Республики кроме законодательной деятельности занимается еще встречами с населением. Мы очень часто встречаемся в трудовых коллективах с нашими гражданами и спрашиваем, что их волнует сегодня, какие проблемы мешают нам жить лучше, ведем приемы граждан. На сегодня любой вопрос, который поднимают граждане, очень тщательно изучается. На мой взгляд, это важно. И когда мы имеем такой срез мнения народа, проблем, которые волнуют народ, то мы можем доносить до ВНС, поднимать эти вопросы и решать нашим белорусским обществом их. Сенатор о новых правилах поступления в ВУЗ Никита Рачиловский:

Немного про образование. С этого года меняется формат поступления в ВУЗ. Как вы оцениваете новые правила приема?

Марина Ильина:

В январе произошла репетиция централизованного экзамена, и сейчас анализируются все позиции. Вся республика была включена в этот процесс. Я читаю, что даже репетиция прошла на должном уровне. Какие-то нюансы, которые увидели организаторы, будут учтены, и в мае выпускники 11 классов смогут достойно пройти эти испытания. Конечно, на наш взгляд, очень важна новая система, когда отметки с централизованного экзамена перейдут по определенной системе в аттестат, и они же будут являться сертификатами для поступления в ВУЗ. Та система, которая сейчас выстраивается по поступлению в ВУЗ, мне кажется, она принесет большую целевую направленность, то есть профориентационная работа в школе чуть изменится, мы глубже должны в это вникнуть и научить детей, дать им возможность увидеть много дорог и выбрать самую главную, по которой они должны пойти. Как прошел Год исторической памяти в учреждениях образования?

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, Год исторической памяти, который состоялся, позволил ли улучшить систему образования и сделать более точный акцент на сохранение истории и памяти о ВОВ? Марина Ильина:

Я полагаю, это был очень важный и знаковый год. Год возвращения в нашу историю, год, когда мы, уже взрослые люди, сами осознали ту память, которая есть, актуализировали. Когда я встречаюсь с учащимися, рассказываю, что я училась в Витебске, и наша дружина носила имя Веры Хоружей, и каждый из школьников знал, что она сделала для страны, кем она была в годы ВОВ, то есть все мероприятия проходили под определенными лозунгами. И это было важной воспитательной основой, которую, к сожалению, в 2000-е годы мы потеряли. Возвращение и расставление акцентов в воспитательной работе не только школьников, оно же важно в воспитательной работе и в учебных заведениях всех уровней, на предприятиях.

Посмотрите, насколько белорусский народ откликнулся в этот год, появилось много музеев, музейных экспозиций, мы активно начали использовать то музейное пространство, которое было. Мало свидетелей ВОВ осталось. Оказать им честь, встретиться, поговорить. Сосредоточить внимание на этих людях, которые действительно достойны того, чтобы их помнили. Никита Рачиловский:

Ранее вы работали заместителем начальника Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ. Как вы планируете использовать этот опыт на новом рабочем месте? Марина Ильина:

Работая в Координационном центре «Образование в интересах устойчивого развития», я прониклась идеями, я знаю все о целях устойчивого развития. Не только об их количестве, как мы с детьми начинаем разговор, там 17 целей есть, для чего каждая из них. Я постоянно смотрю статистику, как Республика Беларусь выглядит на мировой арене по целям устойчивого развития, я, придя на работу в 13-ю гимназию, сразу оценив возможности нашего коллектива, подумала, что есть педагоги, которые примут мое видение, это может быть целым новым направлением в воспитательной работе, и уже есть группа единомышленников, которые разрабатывают практически программу по реализации целей устойчивого развития в нашем учреждении образования. Мы уже начинаем участвовать в конкурсах, которые инициированы Министерством образования, педагогическим университетом. Я думаю, что эта работа найдет отклик. Что такое инклюзивное образование? Никита Рачиловский:

Вопросы инклюзивного образования и в целом инклюзии. Как они сегодня реализуются на деле?

Никита Рачиловский:

Мы понимаем, что с 1 сентября 2022 года формулировка инклюзивного образования вошла в Кодекс Республики Беларусь об образовании. Могу сказать, что эта работа не началась только сейчас, с 1 сентября, эта работа достаточно длинная и продолжительная. Это поэтапное изменение мышления людей, что любой человек, неважно, с какими особенностями, должен иметь возможность получать качественное образование в любых формах. Это образование должно быть доступно. И в инклюзивном образовании в нынешней формулировке не только указаны возможности получения образования для детей с особенностями психофизического развития, но и для одаренных детей. То есть мы говорим о том, то должно быть образовательное пространство в Республике Беларусь инклюзивным, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности, свой потенциал, чтобы развиваться. Наталья Ивановна Кочанова уделяет большое внимание вопросам инклюзивного образования, уже было несколько заседаний, которые были посвящены изучению этого вопроса, где приглашаются специалисты в этой сфере (это Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты, родители детей с особенностями психофизического развития), где идет открытый, конструктивный диалог, когда мы говорим, как применить то законодательство, которое есть, а оно достаточно хорошее. Если сегодня на местном уровне каждый человек займется вопросами инклюзивного образования не только на бумаге, но и примет для себя, то дело пойдет гораздо быстрее.