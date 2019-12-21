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Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната

21 декабря 2019 10:35
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Окунуться в волшебную атмосферу праздника мальчикам и девочкам в Радошковичской школе-интернате для детей-сирот помогли шефы.

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -1

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -3

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -5

Министр внутренних дел Юрий Караев и сотрудники ведомства привезли сладкие подарки, новую мебель и спортивный инвентарь. А дети подготовили для гостей музыкальное представление.

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -8

Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Приход к детям в канун Нового года так расслабляет, так умиляет, такое оставляет хорошее чувство потом. Дети готовились к празднику, так репетировали, костюмы у всех красивые.

Я могу себе представить, что для них Новый год, все эти сказки, розыгрыши, а главное подарки. В такие дни оставить детей без внимания это, конечно же, грех.

Кочанова, Карпенко, Ващенко: во время акции «Наши дети» известные белорусские чиновники поздравили детей с Новым годом

Каждый визит милиционеров в этой школе-интернате становится праздником. И дело не только в подарках. Самое главное – это хорошее настроение, теплые пожелания и искреннее желание сделать жизнь детей ярче и интереснее.

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -11

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -13

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -15

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -17

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -19

Новогодняя сказка для каждого. Юрий Караев и сотрудники МВД поздравили ребят из Радошковичской школы-интерната -21

# Новый год # общество # Юрий Караев # Фотофакт

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