22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт с середины ноября. Мера необходимая – на поверхность доставали проходческий щит.
Как раз в этом месте строили тоннели третьей ветки метро. 22 декабря утром движение восстановят. Одновременно с этим на Жуковского вернется общественный транспорт.