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22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

20 декабря 2019 18:07
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Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского-1

Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт с середины ноября. Мера необходимая – на поверхность доставали проходческий щит.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского-4

Как раз в этом месте строили тоннели третьей ветки метро. 22 декабря утром движение восстановят. Одновременно с этим на Жуковского вернется общественный транспорт.

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского-7

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского-9

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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