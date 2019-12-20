22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

Новости Беларуси. Ремонт закончен – пускайте транспорт. Улицу Жуковского откроют уже 22 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участок от Могилевской до Воронянского был закрыт с середины ноября. Мера необходимая – на поверхность доставали проходческий щит.