Прямой эфир

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

20 декабря 2019 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-1

В свою резиденцию в зверином царстве зимний волшебник приедет 21 декабря в час дня. Встретиться с ним можно будет и после – 31 декабря. Домик создан по всем канонам зимних резиденций, но есть изюминка – стены украсили рисунками детей, которые участвовали в конкурсе и попадут к Деду Морозу бесплатно.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-4

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-6

Новинкой стала подводная елка – правда, водить хороводы вокруг нее смогут только рыбы. Плюс в зоопарке уже выбрали символ наступающего Нового года – крысу Вениамина.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-9

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-11

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Пошел на контакт, поэтому мы именно эту крысу взяли для участия в нашем новогоднем представлении. Завтра мы его представим публике. Надеюсь, ребятам понравится знакомство с нашим питомцем.

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-14

Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза-16

# Зоопарк # общество # Ольга Колмакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского
20 декабря 2019 18:07

22 декабря в Минске откроют улицу Жуковского

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления
20 декабря 2019 18:06

«Сказки учат доброте». На главной ёлке страны начались новогодние представления

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска
20 декабря 2019 18:05

Фотозоны, дизайнерские ёлки и карусели. Праздничные ярмарки откроются почти в каждом районе Минска