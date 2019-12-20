Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В свою резиденцию в зверином царстве зимний волшебник приедет 21 декабря в час дня. Встретиться с ним можно будет и после – 31 декабря. Домик создан по всем канонам зимних резиденций, но есть изюминка – стены украсили рисунками детей, которые участвовали в конкурсе и попадут к Деду Морозу бесплатно.
Новинкой стала подводная елка – правда, водить хороводы вокруг нее смогут только рыбы. Плюс в зоопарке уже выбрали символ наступающего Нового года – крысу Вениамина.
Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
Пошел на контакт, поэтому мы именно эту крысу взяли для участия в нашем новогоднем представлении. Завтра мы его представим публике. Надеюсь, ребятам понравится знакомство с нашим питомцем.