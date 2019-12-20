Показываем, кого в Минском зоопарке выбрали символом года и как украсили резиденцию Деда Мороза

Новости Беларуси. Новый год в кругу зверей. Домик для Деда Мороза возвели в столичном зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В свою резиденцию в зверином царстве зимний волшебник приедет 21 декабря в час дня. Встретиться с ним можно будет и после – 31 декабря. Домик создан по всем канонам зимних резиденций, но есть изюминка – стены украсили рисунками детей, которые участвовали в конкурсе и попадут к Деду Морозу бесплатно.

Новинкой стала подводная елка – правда, водить хороводы вокруг нее смогут только рыбы. Плюс в зоопарке уже выбрали символ наступающего Нового года – крысу Вениамина.