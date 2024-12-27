В Минске прошёл Единый день безопасности дорожного движения «В новый год без нарушений!»

«В новый год без нарушений!» Единый день безопасности дорожного движения прошел в Минске. Основная цель мероприятий – профилактика ДТП, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того сотрудники столичной госавтоинспекции до 8 января усилили контроль на дорогах. В том числе за нетрезвыми водителями и пешеходами, а также бесправниками. Особое внимание дорожная милиция уделяет и правилам безопасной перевозки пассажиров, особенно детей. Усилен надзор за дорожным движением в местах проведения массовых гуляний. Также сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела» окажут помощь регионам с наиболее неблагоприятной дорожной обстановкой.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Будут приближены маршруты к местам массового отдыха граждан, к объектам торговли и развлекательным заведениям, работающим в круглосуточном режиме. Кроме того, будет организовано широкомасштабная информационная работа по пресечению правил дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств к благоразумию и неукоснительному выполнению правил дородного движения.

Напомним, управление автомобилем в нетрезвом виде влечет за собой административную ответственность, а повторное нарушение – уголовную.