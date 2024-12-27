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Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошёл в Минске

27 декабря 2024 17:36
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Ростовые куклы, интерактивные игры и яркие фотозоны. Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сказочную локацию к Новому году организовали представители Белорусского союза женщин Минска. Мальчишек и девчонок приветствовали клоуны, а Дед Мороз и Снегурочка вручали сладкие подарки. Дети участвовали в мастер-классах и учились делать сувениры своими руками. Работал аквагрим. Особой атмосферы добавил праздничный концерт с танцами, играми и хороводами. Прозвучали известные хиты, выступили и молодые артисты.

Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошёл в Минске-2

Роман Ефименков:
Я пришел с мамой. Мы уже успели нарисовать аквагрим с сестрой Василисой. Мне нарисовали скорпиона. Я попросил его нарисовать сам, потому что это мой знак зодиака. 

Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошёл в Минске-4

Елизавета Вертинская:
Мне очень сильно понравился праздник. Я пришла с мамой. Впечатления класс, мне нравится очень. Очень много звезд крутых. 

Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошёл в Минске-6

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Для всех детей в нашей стране максимально создаются условия, чтобы дети себя чувствовали не только в безопасности, но и абсолютно комфортно, приходя на различные праздники, акции, мероприятия, которые взрослые для них устраивают.

Каждый гость праздника получил яркие эмоции и незабываемые впечатления. Такой формат предновогодних площадок стал традиционным и с каждым годом собирает все больше детей.

# Ольга Чемоданова # Наши дети # Дети # Новый год

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