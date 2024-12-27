Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошёл в Минске
Ростовые куклы, интерактивные игры и яркие фотозоны. Благотворительный концерт для ребят из детских домов и многодетных семей прошел в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сказочную локацию к Новому году организовали представители Белорусского союза женщин Минска. Мальчишек и девчонок приветствовали клоуны, а Дед Мороз и Снегурочка вручали сладкие подарки. Дети участвовали в мастер-классах и учились делать сувениры своими руками. Работал аквагрим. Особой атмосферы добавил праздничный концерт с танцами, играми и хороводами. Прозвучали известные хиты, выступили и молодые артисты.
Роман Ефименков:
Я пришел с мамой. Мы уже успели нарисовать аквагрим с сестрой Василисой. Мне нарисовали скорпиона. Я попросил его нарисовать сам, потому что это мой знак зодиака.
Елизавета Вертинская:
Мне очень сильно понравился праздник. Я пришла с мамой. Впечатления класс, мне нравится очень. Очень много звезд крутых.
Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Для всех детей в нашей стране максимально создаются условия, чтобы дети себя чувствовали не только в безопасности, но и абсолютно комфортно, приходя на различные праздники, акции, мероприятия, которые взрослые для них устраивают.
Каждый гость праздника получил яркие эмоции и незабываемые впечатления. Такой формат предновогодних площадок стал традиционным и с каждым годом собирает все больше детей.