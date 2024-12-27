В Минске в 2025 году планируется построить 600 тысяч кв. м жилья

В столице в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 100 тысяч квадратов – с господдержкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Лидер по объемам возводимого жилья – Октябрьский район. Дома строятся в том числе и в городах-спутниках. Параллельно развивается инфраструктура, чтобы у жителей были аптеки, школы, сады и другие социальные объекты. Особое внимание многодетным. До конца года более 900 семей получат ключи от собственных квартир.
Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Основными районами кварталов жилой застройки являются – в Октябрьском районе комплекс «Минск Мир», также жилье для нуждающихся в улучшении жилищных условий строится в границах улиц Ангарской и Магнитной, Логойского тракта и Волгоградской, границ Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Начаты освоения площадки бывшей территории поселка Масюковщина.
В следующем году в столице планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья. Из них 70 тысяч – для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также в планах возведение арендного и социального жилья.