В Минске в 2025 году планируется построить 600 тысяч кв. м жилья

В столице в этом году планируется ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 100 тысяч квадратов – с господдержкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лидер по объемам возводимого жилья – Октябрьский район. Дома строятся в том числе и в городах-спутниках. Параллельно развивается инфраструктура, чтобы у жителей были аптеки, школы, сады и другие социальные объекты. Особое внимание многодетным. До конца года более 900 семей получат ключи от собственных квартир.