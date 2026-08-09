Новости по тегу #Минский зоопарк

Ровно 42 года назад он впервые встретил посетителей. Изначально это был скромный зооботанический сад Минского автозавода, а теперь – уникальный уголок дикой природы прямо в черте мегаполиса.
Хищникам подают рыбу или мясо в кусках льда, а медведям и обезьянам – замороженные ягоды, фрукты и овощи.
Кто-то сразу полон энергии, а кому-то нужно время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. С первым потеплением в феврале вышли из спячки знаменитые Тристан и Нюра.
Они пребывают в отличном расположении духа, у них прекрасный аппетит, косолапые готовы набирать вес.
Прежде чем поселиться в столице, представительница семейства кошачьих преодолела тысячи километров – в Беларусь она прибыла из Белгорода.
Обаятельная тигрица Ярослава. Погодные условия ее не смущают. Хищница охотно позирует на камеру, как и ее собратья. Зимой они очень даже активны.
Попасть в дом доброго волшебника мечтают многие. Побывав у Деда Мороза ребята могут загадать желание. Сказочный волшебник ждет гостей до 30 декабря.
Символом наступающего года огненной лошади стала красавица Зара.
Для Шерхана в Минском зоопарке планируют обустроить новый вольер. А в дальнейшем ему подыщут львицу.
Это четвертый по величине грызун в мире! Вес отдельных особей может достигать 16 кг.
Нарядная елка, сказочный домик и резной трон – символы главного новогоднего волшебника. Он встречает гостей вместе со сказочными героями.
Она обитает в зоопарке с 2016 года, отличается спокойным нравом и очень эффектна в своем золотистом «наряде».
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