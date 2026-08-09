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Новости по тегу #Минский зоопарк

Дом для сотен редких видов животных! Минский зоопарк отмечает свой 42-й день рождения
09 августа 2026 11:26

Дом для сотен редких видов животных! Минский зоопарк отмечает свой 42-й день рождения

Сотрудники Минского зоопарка помогают животным пережить жару
30 июня 2026 07:07

Сотрудники Минского зоопарка помогают животным пережить жару

Время пробуждения! Как обитатели Минского зоопарка встречают первые теплые дни
25 марта 2026 09:22

Время пробуждения! Как обитатели Минского зоопарка встречают первые теплые дни

В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи
14 марта 2026 17:54

В Минском зоопарке после спячки проснулись бурые медведи

В Минском зоопарке появилась молодая львица по имени Киара
11 марта 2026 08:25

В Минском зоопарке появилась молодая львица по имени Киара

Самая суровая зима за последние годы – рассказываем, как поживают обитатели Минского зоопарка
24 января 2026 17:51

Самая суровая зима за последние годы – рассказываем, как поживают обитатели Минского зоопарка

Волшебная атмосфера! Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке
26 декабря 2025 08:39

Волшебная атмосфера! Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года
23 декабря 2025 12:37

В Минском зоопарке выбрали лошадь, которая станет символом 2026 года

Минский зоопарк стал полноправным владельцем льва Шерхана
15 апреля 2025 18:22

Минский зоопарк стал полноправным владельцем льва Шерхана

В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару
24 марта 2025 19:54

В Минском зоопарке пополнение – там можно увидеть патагонскую мару

Новогодняя сказка – Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке до 30 декабря
27 декабря 2024 17:38

Новогодняя сказка – Дед Мороз принимает гостей в Минском зоопарке до 30 декабря

В Минском зоопарке выбрали символ 2025 года – им стал королевский питон Горгона
23 декабря 2024 17:50

В Минском зоопарке выбрали символ 2025 года – им стал королевский питон Горгона