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Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» начинает шествие по Беларуси

10 декабря 2012 06:07
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Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» начинает шествие по Беларуси. Традиционно в центре внимания дети, нуждающиеся в особой заботе со стороны государства: сироты, инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Благотворительные акции пройдут по всей республике. Детей поздравят с Новым годом и Рождеством, вручат им подарки и окажут необходимую помощь.

А 27 декабря в Минске во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник, который соберет ребят из всех регионов и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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