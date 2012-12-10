Новости Беларуси. Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» начинает шествие по Беларуси. Традиционно в центре внимания дети, нуждающиеся в особой заботе со стороны государства: сироты, инвалиды, ребята из малообеспеченных и многодетных семей.

Благотворительные акции пройдут по всей республике. Детей поздравят с Новым годом и Рождеством, вручат им подарки и окажут необходимую помощь.

А 27 декабря в Минске во Дворце Республики пройдет благотворительный новогодний праздник, который соберет ребят из всех регионов и Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.