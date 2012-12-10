Новый год в Минске: у Дворца спорта появится городок деда Мороза, главную елку украсили 1,5 км гирлянд

Новости Беларуси. К Новому году готовятся города. Так, уже к 10 декабря должно быть завершено праздничное оформление столицы. В этом году для минчан и гостей города подготовили множество сюрпризов. На площадке около Дворца спорта появился целый городок Деда Мороза.

Аллею у «Минск-Арены» украсили новые светящиеся композиции. Возле Ратуши расположились Снеговик и елка, а компанию им составили пара оленей.

Поражает красотой и главная елка страны. Для ее новогоднего убранства понадобилось полтора километра гирлянд и более двух сотен игрушек. Высота пушистой красавицы – 35 м. Впрочем, свое новогоднее дерево есть у каждого района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.