Прямой эфир

Новогодние ёлки в Минске впервые соберут централизованно: когда и где их оставить?

11 января 2020 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экологи подсчитали: одно новогоднее дерево, разлагаясь в контейнере, выделяет столько углекислого газа, как при производстве 160 бумажных стаканчиков. Как утилизировать ёлку, чтобы не навредить экологии, рассказали в программе «Плюс-минус»

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Юлия Сидорович, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мероприятия по утилизации ёлок проводятся впервые в городе Минске. 19 и 26 января организован централизованный сбор и вывоз. Определены места складирования ёлок. Это будут контейнерные площадки, площадки для крупногабаритных отходов, а при их отсутствии это будут торцы жилых домов. Часть ёлок планируется сжигать, а часть ёлок будет переработана для компоста, благоустройства и других целей.

Новогодние ёлки в Минске впервые соберут централизованно: когда и где их оставить?-1

# Новый год # общество # Юлия Сидорович

Другие новости рубрики

Все новости
Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы
11 января 2020 17:19

Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы

Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет
11 января 2020 17:13

Крещение-2020. Кому можно окунаться в прорубь, а кому нет

Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности
11 января 2020 17:13

Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности