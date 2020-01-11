Новогодние ёлки в Минске впервые соберут централизованно: когда и где их оставить?

Экологи подсчитали: одно новогоднее дерево, разлагаясь в контейнере, выделяет столько углекислого газа, как при производстве 160 бумажных стаканчиков. Как утилизировать ёлку, чтобы не навредить экологии, рассказали в программе «Плюс-минус».

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Юлия Сидорович, главный специалист отдела благоустройства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Мероприятия по утилизации ёлок проводятся впервые в городе Минске. 19 и 26 января организован централизованный сбор и вывоз. Определены места складирования ёлок. Это будут контейнерные площадки, площадки для крупногабаритных отходов, а при их отсутствии это будут торцы жилых домов. Часть ёлок планируется сжигать, а часть ёлок будет переработана для компоста, благоустройства и других целей.