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Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы

11 января 2020 17:19
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Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в программе «Плюс-минус». Это на 5 пунктов выше нормы. А третья декада месяца и вовсе побила рекорд 40-летней давности.

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Впрочем, и в январе градусник показывает аномальные для этого времени года цифры. Температурный рекорд 28-летней давности 3 января побит в Минске и Борисове: было +6,5.

Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы-1

# Погода в Беларуси # общество

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