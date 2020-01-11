Декабрь-2019 стал вторым в рейтинге самых тёплых за последние годы

Декабрь 2019 года занял вторую строчку в рейтинге самых тёплых за последние годы. Средняя температура воздуха по Беларуси составила +1,9, рассказали в программе «Плюс-минус». Это на 5 пунктов выше нормы. А третья декада месяца и вовсе побила рекорд 40-летней давности.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю