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Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

11 января 2020 16:37
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Шубы в сторону – зима в отпуске, рассказали в программе «Плюс-минус». Небесная канцелярия и на предстоящей неделе понижать градус не собирается. В понедельник метеотренды в стране будет создавать область повышенного атмосферного давления. В ночь на вторник по северо-востоку скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А к середине недели вновь править балом будет область повышенного атмосферного давления.

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:
Бурная циклоническая деятельность в Атлантике не даёт шансов настоящей зиме. Непрерывной цепочкой циклоны смещаются на восток, тем самым перекрывают доступ холодному арктическому воздуху. Не изменится ситуация и на предстоящей рабочей неделе. Осадки пройдут, в основном, местами по республике, будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. В отдельные дни по северо-востоку будет усиливаться ветер до 15-18 м/с. На дорогах будет сохраняться гололедица. А что касается температуры, то в ночные часы она будет слабоотрицательная, а днём слабоположительная: от 0 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

 

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич

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