Дождь, мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Шубы в сторону – зима в отпуске, рассказали в программе «Плюс-минус» . Небесная канцелярия и на предстоящей неделе понижать градус не собирается. В понедельник метеотренды в стране будет создавать область повышенного атмосферного давления. В ночь на вторник по северо-востоку скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А к середине недели вновь править балом будет область повышенного атмосферного давления.

Марина Грицкевич, исполняющая обязанности начальника отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:

Бурная циклоническая деятельность в Атлантике не даёт шансов настоящей зиме. Непрерывной цепочкой циклоны смещаются на восток, тем самым перекрывают доступ холодному арктическому воздуху. Не изменится ситуация и на предстоящей рабочей неделе. Осадки пройдут, в основном, местами по республике, будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. В отдельные дни по северо-востоку будет усиливаться ветер до 15-18 м/с. На дорогах будет сохраняться гололедица. А что касается температуры, то в ночные часы она будет слабоотрицательная, а днём слабоположительная: от 0 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам