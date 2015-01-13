Новогодние традиции: по всей Беларуси проходят святки и 13 января белорусы встретят Старый Новый год

Новости Беларуси. Белорусы 13 января встретят Старый Новый год. Такое название этот, по сути, уникальный праздник получил из-за перехода на новый стиль. В 1918 году был введен григорианский календарь, и разница между новым и старым летоисчислением составила 13 дней. В народном календаре этот день известен ещё как Васильев – в честь святого Василия Великого. Считалось, если он пройдёт весело и без забот, то радость будет весь год. Более века назад в этот день люди накрывали праздничный стол и наряжали новогоднюю ёлку.

Среди других новогодних традиций — святки. В эти дни они проходят по всей Беларуси.

Жители деревни Семежево Копыльского района 13 января проведут уникальный обряд «Колядные цари», который зародился еще в 18 веке.

Традиционно в нем участвуют молодые мужчины и юноши так называемые цари одетые в белые брюки и сорочки. К ним полагаются еще красные пояса и высокие шапки с разноцветными бумажными лентами. Процессия посещает дома сельчан и разыгрывает драму «Царь Максимилиан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот уникальный белорусский обряд в 2009 году вошел в список нематериального культурного наследия человечества.

Коллективу «Цари» Семежевского центра культуры присуждена специальная премия Президента Беларуси за сохранение народных традиций.