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Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение»

31 декабря 2015 13:32
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение». Эту престижную награду глава государства вручает ежегодно накануне Рождества. В этом году она присуждена пятерым номинантам.

Среди лауреатов — авторский коллектив кафедры криминально-исполнительного права Академии МВД и белорусского радио. Их усилиями создана книга-реквием «Жить и помнить», сотрудники Национального художественного музея и «Республиканского научно-практического центра “Мать и дитя”».

Эта традиция появилась в Беларуси еще в 1997 году. За время существования премии «За духовное возрождение» ее удостоились люди самых разных профессий. Это и священнослужители, сотрудники благотворительных организаций, медики, представители творческих профессий. Всех их объединяет  добросовестное и бескорыстное служение своей стране и людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Мы прекрасно понимем, что для них мы, конечно, не заменим родителей, но, я думаю, тчо даже в такие праздники наше здесь появление это все-таки какая-то частичка внимания, частичка добра, которая, на мой взгляд, им так необходима.  

# Госнаграды # Дмитрий Семенкевич

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